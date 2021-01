Brasil Candidatos têm até esta sexta-feira para pedir a reaplicação do Enem

Por Redação O Sul | 29 de janeiro de 2021

As provas serão reaplicadas nos dias 23 e 24 de fevereiro Foto: Reprodução de TV

Termina nesta sexta-feira (29) o prazo para os candidatos inscritos no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2020 pedirem para participar da reaplicação das provas.

Têm direito à reaplicação os estudantes que se sentiram prejudicados por questões de logística ou que tiveram sintomas de Covid-19 ou outra doença infectocontagiosa. Houve ainda candidatos que foram impedidos de fazer o exame por causa da lotação das salas.

O Enem impresso foi aplicado nos dias 17 e 24 deste mês. O exame teve recorde de ausências – mais da metade dos inscritos não compareceu às provas. Ao todo, cerca de 2,5 milhões de estudantes fizeram o exame.

Os pedidos de reaplicação devem ser feitos na Página do Participante. Eles serão analisados pelo Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira). O resultado será divulgado no dia 12 de fevereiro. As provas serão reaplicadas nos dias 23 e 24 do mês que vem.

