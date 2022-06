Cláudio Humberto Candidatura fake de Bivar se alimenta do Fundão

Por Cláudio Humberto | 1 de junho de 2022

Compartilhe esta notícia:











(Foto: Marcelo Camargo/ABr)

O novo partido União Brasil torrou dinheiro público, nesta terça (31), em um ato de campanha eleitoral fora de época para o “lançamento da pré-candidatura” presidencial de Luciano Bivar. Não se ouviram protestos contra o teatrinho: assim como Bivar é uma candidatura fake, filiados ao partido e convidados, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, também fingiram acreditar que o evento era coisa séria. Não era, até pelo deboche de gastar um caminhão de dinheiro público do Fundão Eleitoral.

Para que serve o Fundão

O União Brasil tem a maior fatia do Fundão Eleitoral. São quase R$1 bilhão que bateram do nosso bolso. Mas são precisos votos, em eleição.

Fake e sem votos

Pesquisa do instituto Ideia mostrou que Bivar soma 0,3% para presidente em seu Estado. E que são escassas suas chances até para deputado.

Dinheiro fácil

Com a omissão da Justiça Eleitoral, a turma enfia o pé na jaca, sem pudor. É o dinheiro fácil do Tesouro para financiar aventuras.

Quanto custou mesmo?

Cabe ao TSE divulgar o custo do evento fake, incluindo o cachê de claques, auditório, aluguel de parafernália eletrônica, jatinhos etc.

Em um ano, 10,6 milhões encontraram emprego

A divulgação da queda na taxa de desemprego no Brasil desde o início da reabertura da economia em termos percentuais, de 14,9% para 10,5%, foi expressiva, mas escondeu números ainda mais significativos. Segundo dados do IBGE, em cerca de um ano, 10,6 milhões de pessoas deixaram de procurar emprego porque conseguiram uma vaga ou outra ocupação que lhes dá condições de sustentar a si e a família.

Recorde histórico

A população ocupada saltou de 85,9 milhões para 96,5 milhões e criou expectativa no governo de superar os 100 milhões antes da eleição.

Um dígito em breve

Os desocupados caíram de 14,8 milhões para 11,3 milhões e superar a barreira psicológica de 10 milhões certamente terá forte efeito eleitoral.

Milhões estão melhor

Segundo o IBGE, houve queda de 7,9% no rendimento médio, exceto para 3,5 milhões que deixaram o desemprego e hoje têm contracheque

É bom, esconde

Levou muitos economistas ao divã do analista a queda do desemprego, em um ano, de 14,9% para 10,5% da força de trabalho. Nos jornalões, foi assunto quase completamente ignorado. Notícia boa se esconde.

Passageiros torturados

Como há anos, ontem, o voo LA3343 da Latam não serviu nem água, na viagem de três horas entre Imperatriz (MA) e São Paulo. E ainda torturou passageiros esfomeados com o cheiro do almoço servido só à tripulação.

Mico Brasil

O lançamento da pré-candidatura bilionária (e fake) de Luciano Bivar foi marcado por problemas técnicos. Apesar dos milhões gastos, faltou luz, o áudio falhou, transmissão também. Tanto dinheiro, tanto amadorismo.

Sinais do União

O ex-presidenciável Sergio Moro foi posto na última cadeira da “mesa diretora” do lançamento da candidatura de Luciano Bivar a presidente, em Brasília. Ficou o mais longe possível do holofote e do microfone.

Tudo certo, certíssimo

A Comissão Avaliadora do TSE diz que o sistema brasileiro é “maduro”, mas a expressão mais correta seria “envelhecido” com urnas ainda de 1ª geração, quando o mundo já utiliza urnas com tecnologia de 3ª geração.

Solução paliativa

Associação de revendedores independentes, a AbriLivre prevê queda no preço da bomba com o limite de alíquota de ICMS de combustíveis, mas lembra que a política de preços da Petrobras precisa ser revista.

Meio entendedor

Pesquisa do site QuintoAndar feita pelo Datafolha revela que cerca de 60% dos lares têm animal de estimação, no Brasil. Foram realizadas três mil entrevistas, mais que a pesquisa da eleição presidencial.

Começo difícil

As redes sociais não gostaram nada do lançamento de Luciano Bivar, e não Sergio Moro, como candidato do União Brasil a presidente. No Youtube, a discussão girava em torno da hashtag “SemMoroSemVoto”.

Pensando bem…

…tem muita candidatura que não resistirá nem ao VAR.

PODER SEM PUDOR

Bombinha de nada

Corria o sombrio 1º de abril de 1964 quando um homem simples, carregando uma caixa, dirigia-se à rua do Príncipe, onde ficava o então IV Exército, no Recife. Um soldado armado de fuzil gritou “alto!”. Assustado, o homem passou a gritar, enquanto era preso: “É uma d’água! É uma d’água!” O engano seria desfeito horas depois, quando um capitão o interrogou: “Afinal, o que é ‘uma d’água’?” Ele esclareceu: “Meu capitão, eu sou encanador e estou levando uma bomba d’água na caixa. Se eu dissesse que era uma bomba d’água, os seus soldados iam me trazer aqui vivo para conversar com o senhor?”

Com André Brito e Tiago Vasconcelos

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Cláudio Humberto