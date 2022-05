Cláudio Humberto Eleição presidencial vai ao 2º turno 75% das vezes

Por Cláudio Humberto | 31 de maio de 2022

Foto: Antonio Augusto/Ascom/TSE

Pesquisas há meses da eleição tentam prever resultados incríveis, mas desde a redemocratização, apenas o ex-presidente Fernando Henrique (PSDB) conseguiu arrebatar uma eleição presidencial no primeiro turno: em 1994 e 1998. Todas as outras seis disputas, incluindo as vitórias petistas e de Jair Bolsonaro, foram levadas para um segundo turno entre os dois principais rivais. Lula obteve 46,4% dos votos, em 2002, assim como Bolsonaro, que venceu o primeiro turno em 2018, totalizou 46%.

Eleitorado cresceu

Apesar de resultados semelhantes, com os mesmos 46% de Lula, Bolsonaro teve 18 milhões de votos a mais entre 2002 e 2018.

Performance na final

No segundo turno, Bolsonaro venceu Fernando Haddad (PT) com mais de 55%, há quatro anos. Lula venceu José Serra (PSDB) com 61%.

Retrato do momento

Marina Silva (ex-PV) chegou a ter mais de 50% nas pesquisas logo após a morte de Eduardo Campos, em 2014. Acabou fora do segundo turno.

Termômetro difícil

Quanto mais distante da eleição, mais a pesquisa “aceita”. Em março de 2021, a Atlas Político previa que Luiz Mandetta ganharia de Bolsonaro.

‘Afastamento’ é prêmio para policiais assassinos

O afastamento do trabalho é um prêmio para os três policiais que torturaram e mataram o sergipano Genivaldo de Jesus Santos, quarta-feira (25) da semana passada. É que os assassinos vão receber integralmente os seus salários, aliás, muito bons, sem precisar trabalhar. Na Polícia Rodoviária Federal (PRF), o policial tem salário inicial de cerca de R$10 mil, mas em final de carreira chegam a R$16,5 mil mensais, sem contar os penduricalhos muito comuns no serviço público.

Alô, tem juiz aí?

Além do choque da morte na câmara de gás, chega a ser revoltante que ninguém, na PRF ou na Justiça, tenha mandado prender os criminosos.

Pena de morte

O episódio de Sergipe foi pena de morte sem o devido processo legal, segundo avalia o ex-juiz de execuções do DF Ademar Silva Vasconcelos.

Em nome do Estado

Vedada na Constituição Federal, a pena de morte de Genivaldo foi decretada e executada pelos mesmos algozes.

A lei das SUV

Se cumprissem a lei, que proíbe transporte de presos em malas de viatura, a Polícia Rodoviária Federal e demais polícias evitariam horrores como o a execução de Genivaldo. Mas polícia adora veículos tipo SUV…

Só no Brasil

Baixar impostos requer palmatória: Paulo Guedes (Economia) vai na quarta-feira (1º) à Câmara dos Deputados para explicar a redução do IPI anunciada pelo governo e barrada pelo STF, a pedido da oposição.

Telessaúde, finalmente

Nesta quinta (2), o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, regulamenta a Telessaúde no Brasil. Está empolgado com a ideia do “SUS na palma da mão”, alinhando atendimento de qualidade às novas formas de tecnologia, mas sem dispensar o profissional de saúde.

Essas pesquisas…

No Datafolha de 22 de agosto de 2018, a poucos dias da troca de Lula por Fernando Haddad, Marina Silva (Rede) aparecia com 8% das intenções de votos. Ela teve 1% dos votos.

Agora vai

Presidente nacional do União Brasil, o deputado Luciano Bivar (PE) fará nesta terça (31) o lançamento de sua pré-candidatura ao Planalto. Será às 17h no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília.

Pedala, Câmara

Bolsonaro mandou vários ministros a Pernambuco no domingo e na segunda (30) chegou cedo ao Estado, para visitas a áreas atingidas. Mas o melhor gol ele marcaria ao estranhar a ausência do governador Paulo Câmara (PSB), no esforço para ajudar as vítimas das enchentes

Nexo causal?

O colombiano Rodolfo Hernández foi “queimado” pelo noticiário, citado como “Trump Tropical”, após chegar ao 2º turno da eleição presidencial. Tudo porque ele é uma ameaça ao rival, um ex-terrorista.

Sem manchetes

A Corte Europeia de Auditores, órgão independente de fiscalização de contas da União Europeia, apontou que o bloco econômico descumpriu a promessa de gastar 20% para “combater a mudança climática”.

Penando bem…

…de câmara alta, o Senado tenta se transformar, nas mãos de Rodrigo Pacheco, em cemitério de projetos aprovados pelos deputados federais.

PODER SEM PUDOR

Bom negócio

O ex-ministro Gustavo Krause contou em seu livro “Poder Humor” que Ibrahim Abi-Ackel era ministro da Justiça do general João Figueiredo quando recebeu a atriz Ruth Escobar. Ele tentava fazê-la desistir de montar peças teatrais em presídios e argumentou: “Penso em sua segurança. Mesmo que agora não haja problema, dentro de dez anos um desses bandidos, já em liberdade, pode até estuprá-la.” Determinada a levar adiante o projeto, Ruth Escobar ironizou a ameaça: “Pois, ministro, um estupro, se for daqui a dez anos, até que pode ser um bom negócio…” Se ela dissesse isso nos tempos atuais corria o risco até de ser “cancelada”.

Com André Brito e Tiago Vasconcelos

