Cantor Ed Sheeran compra pequena fatia do Ipswich Town, da Premier League

Ed Sheeran compra 1,4% das ações do Ipswich Town, seu clube do coração. (Foto: Divulgação/Ipswich Town)

De volta à Premier League após 22 anos, o Ipswich Town anunciou, nessa quinta-feira (15), que o seu mais famoso torcedor é agora acionista do clube. O cantor Ed Sheeran adquiriu uma pequena fatia de 1,4% das ações do clube. A estrela pop patrocina as equipes masculina e feminina desde 2021.

Sheeran adquiriu sua participação por meio da empresa Gamechanger 20 Ltd. Sheeran terá direito a camarote exclusivo no Portman Road, estádio do Ipswich, mas não fará parte da diretoria por ter feito um investimento minoritário.

“Estou muito animado por ter comprado uma pequena porcentagem do clube de futebol da minha cidade natal. É o sonho de qualquer torcedor de futebol ser dono do clube que torce e me sinto muito grato por esta oportunidade”, disse Sheeran.

O cantor estampa o nome de sua turnê como principal patrocinador nas camisas do clube e constantemente aparece nos shows com o uniforme e outros símbolos do Ipswich Town. Sheeran estrelou o vídeo promocional da Premier League para celebrar o retorno do time à elite depois de 22 anos. Na produção, ele aparece pilotando um trator, em referência à alcunha dos torcedores da equipe, The Tractor Boys, devido à influência agrícola da região.

“Moro em Suffolk (região da cidade) desde os três anos de idade e, embora viaje pelo mundo e às vezes me sinta um estranho nas grandes cidades, Suffolk e Ipswich sempre me fizeram sentir parte da comunidade e protegida”, declarou o cantor, aos canais oficiais do clube. “É uma alegria ser torcedor do Ipswich Town. Há altos e baixos, mas o futebol tem tudo a ver com os altos e baixos”, reiterou.

Sheeran ressaltou que não pretende tomar decisões ou interferir no dia a dia do clube. Apenas quer ajudar. “Não sou acionista votante nem membro do conselho, sou apenas eu colocando algum dinheiro no clube que amo e eles retribuindo o gesto. Então, por favor, não me venha com sugestões de contratações ou táticas para jogar”, brincou.

O Ipswich disputou a Premier League pela última vez em 2001/02 e foi rebaixado à Terceira Divisão em 2019. Com ajuda do ilustre torcedor, retornou à Segundona em 2023/24 e, na temporada passada, foi vice-campeão da Championship e se garantiu na elite do futebol inglês. Presidente do clube, Mark Ashton comemorou a parceria.

“Este é um dia de muito orgulho para o clube. O apoio que Ed e a sua equipe nos têm demonstrado ao longo dos últimos três anos tem sido nada menos que notável e para ele fazer este investimento no clube parece uma progressão natural na nossa relação”, declarou Ashton.

“O facto de um dos maiores artistas do mundo nos dar tanto do seu tempo e dar ao clube uma exposição tão incrível em todo o mundo, enquanto pede muito pouco em troca, destaca o que torna esta relação tão especial”, disse o dirigente.

O Ipswich Town estreia na Premier League neste sábado (17), em casa, às 8h30 (de Brasília), contra o Liverpool.

Cantor Ed Sheeran compra pequena fatia do Ipswich Town, da Premier League

