Por Redação O Sul | 4 de julho de 2020

Locadora cobra multa de cerca de R$ 470 mil. Foto: Reprodução

A raper Kehlani está sendo processada por uma empresa de locação de veículos sob a acusação de ter batido e danificado seriamente uma Ferrari que havia alugado para a gravação de um videoclipe.

Segundo o portal especializado em música “Blast”, o veículo foi alugado de uma pessoa física por meio de uma empresa terceirizada, mas foi devolvido com uma série de danos.

Segundo o proprietário, a cantora “negligenciou de forma imprudente e descuidada a operação da Ferrari e colidiu com um animal e/ou objeto desconhecido, causando significativos danos materiais.”

De acordo com a empresa, o valor do conserto ficou em mais de US$ 24 mil (aproximadamente R$ 127 mil), por alegadamente terem deixado de faturar em torno de US$ 35 mil (equivalente a R$ 185 mil).

A companhia também alega que o carro perdeu US$ 90 mil (algo na casa dos R$ 470 mil) em valor de mercado. Além das indenizações, a locadora pede para que a carteira de motorista de Kehlani seja suspensa até o fim do processo.

