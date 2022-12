Política Cantora Margareth Menezes aceita convite de Lula para assumir o Ministério da Cultura

Por Redação O Sul | 13 de dezembro de 2022

Pasta será recriada no governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva Foto: Reprodução/Internet Pasta será recriada no governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução/Internet

A cantora Margareth Menezes confirmou, nesta terça feira (13), que aceitou o convite do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para assumir o Ministério da Cultura a partir de 1° de janeiro de 2023. A pasta, que foi extinta, será recriada no terceiro governo do petista.

A futura ministra deu a declaração ao falar em entrevista coletiva no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), em Brasília, onde a equipe de transição do governo está atuando. Nesta terça, a cantora se encontrou com Lula no hotel onde o petista está hospedado.

“Foi uma conversa muito animadora para a gente que é da área da cultura. Nós conversamos, e eu aceitei a missão. Recebo isso como uma missão mesmo. Foi uma surpresa para mim também”, disse Margareth.

Em outro momento, a futura ministra falou que existe a necessidade de resgatar o Ministério da Cultura. “Agora é isso: a gente juntar todo mundo, a gente ouvir todo mundo, a gente levantar primeiro o ministério e colocar a cultura do Brasil no lugar que ela sempre merece de reconhecimento”, disse a cantora.

Margareth tem mais de 10 álbuns lançados, várias indicações ao Grammy e fez mais de 20 turnês internacionais. A cantora também fundou a Associação Fábrica Cultural, de combate ao trabalho infantil, exploração sexual e outras violações de direitos humanos. A artista deve cantar na posse de Lula, ao lado de outros artistas, em Brasília.

