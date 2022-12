Dicas de O Sul Festival de blocos de carnaval de rua será realizado no domingo em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 13 de dezembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Um dos destaques do evento é o Bah Guri, que reuniu mais de 50 mil foliões na Capital em fevereiro de 2020 Foto: O Sul Um dos destaques do evento é o Bah Guri, que reuniu mais de 50 mil foliões na Capital em fevereiro de 2020. (Foto: O Sul) Foto: O Sul

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Um carnaval fora de época será realizado no domingo (18) em Porto Alegre. O Festival dos Blocos ocorrerá na avenida Augusto de Carvalho, perto da Rótula das Cuias, no bairro Praia de Belas.

A festa começará às 13h e se estenderá até as 21h, com entrada franca. Um dos destaques do evento é o Bah Guri, que reuniu mais de 50 mil foliões em fevereiro de 2020, no bairro Cidade Baixa. Fundado pelo influenciador digital, arquivista e professor Vinícius Mitto, o bloco promete levar muita alegria para a avenida.

Os blocos participantes foram credenciados por edital da prefeitura. Confira a programação completa do evento:

13h – DJ Capu

14h – K-rou

14h30 – Bloco Bah Guri

15h30 – DJ Rick

16h30 – Bloco Os Panteras do Samba

17h30 – DJ Rick

18h – Bloco B Loukos

19h – DJ Luan Santos

19h30 – Bloco Isopor

20h30 – DJ Luan

21h – Bloco Ziriguidum

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Dicas de O Sul