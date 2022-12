Inter Mário Fernandes é o novo reforço do Inter

Por Redação O Sul | 13 de dezembro de 2022

O jogador assina com o Inter até o final da temporada de 2023 Foto: Reprodução/Internet O jogador assina com o Inter até o final da temporada de 2023 (Foto: Reprodução/Internet) Foto: Reprodução/Internet

O Inter informou, nesta terça-feira (13), que chegou a um acordo com o CSKA Moscou, da Rússia, e anunciou a contratação do lateral direito Mário Fernandes. O próprio jogador já tinha anunciado a sua vinda para o Colorado em um vídeo que foi divulgado pelo seu empresário nas redes sociais.

O novo reforço começou na base do São Caetano até chegar no Grêmio, em 2008. No clube gaúcho, o lateral foi campeão estadual em 2010 e conquistou a Bola de Prata da Revista Placar, em 2011. Depois, o defensor se transferiu para o CSKA Moscou, onde é ídolo da torcida.

Mário Fernandes atuou em mais de 320 jogos e marcou 10 gols no clube russo, com sete títulos conquistados. O jogador ganhou o apelido de “Super Mário” dos torcedores do CSKA. Além disso, o atleta obteve cidadania russa em 2016 e defendeu a seleção na Copa do Mundo de 2018.

