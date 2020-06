Porto Alegre Capital recebe novas doses de vacina contra a gripe

Por Redação O Sul | 6 de junho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Foram imunizadas 597 mil pessoas do público-alvo geral da campanha, equivalente a 83,50% da meta total. Foto: Alex Rocha/PMPA Foram imunizadas 597 mil pessoas do público-alvo geral da campanha, equivalente a 83,50% da meta total. (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

A prefeitura recebeu mais 57,6 mil doses de vacina contra a gripe do Ministério da Saúde, via Secretaria Estadual da Saúde, totalizando 794.700 unidades desde o início da campanha nacional, em 23 de março. A distribuição nas farmácias e unidades de saúde começou na sexta-feira (5).

Como estão mais sujeitos a complicações após infecção do vírus influenza, grupos prioritários que ainda não garantiram a proteção devem procurar os pontos de atendimento até 30 de junho. São mais de 100 locais disponíveis (confira antes de sair de casa). Crianças devem ser imunizadas nas unidades de saúde para manter o acompanhamento do calendário e as vacinas de rotina.

Registros do SIPNI (Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações) mostram que foram aplicadas 597 mil doses no público-alvo geral da campanha, que corresponde a 83,50% da meta total de 715 mil pessoas na Capital. Idosos e trabalhadores de saúde ultrapassaram rapidamente a meta de vacinação, mas boa parte dos demais grupos prioritários precisa ampliar a imunização.

O quantitativo de crianças de seis meses a menores de seis anos é de 33.244 doses (40,93% da meta), de gestantes 4.516 (36,12% da meta) e de puérperas – mulheres que tiveram bebês há até 45 dias -, 825 doses (41,25% da meta). O objetivo da SMS (Secretaria Municipal de Saúde) é imunizar 81,2 mil crianças na faixa etária indicada na campanha, 12,5 mil gestantes e 2 mil puérperas.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Porto Alegre