Por Redação O Sul | 16 de março de 2020

Rapper viralizou nas redes sociais em meio à pandemia da doença Foto: Reprodução Rapper viralizou nas redes sociais em meio à pandemia da doença. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Cardi B viralizou nas redes sociais depois de publicar um vídeo em que fala sobre o novo coronavírus, no começo da semana. Nele, ela expressava seu medo em relação à pandemia, dizendo que estava estocando comida em casa.

“Eu não sei do que se trata esse coronavírus. Eu não entendo como essa merda de Wuhan, China, de repente está fazendo uma turnê pelo mundo”, diz na gravação. “Eu estou com medo, estou ficando em pânico. Vocês ficam mandando figurinhas, achando que é brincadeira, como eu estava pensando, mas essa merda é real.”

A cantora ainda continua: “Muita coisa vem da China. Se você está se perguntando por que suas encomendas não chegaram… Adivinha? Coronavírus! Coronavírus!”. Foi justamente o trecho final do vídeo que ganhou as redes, pela maneira escandalosa como Cardi B pronuncia o nome do vírus.

Remixes logo começaram a pipocar pela internet, inclusive em um versão brega funk. Foi nela que a rapper deixou um comentário, ao repostá-la em suas redes: “Rebola rebola”. Em outra publicação, ela brincou que iria pedir direitos autorais pelo uso de seu discurso. “Neste momento, eu quero royalties”, escreveu.

