Carla Diaz ganha mais cantadas após mudança no visual: "Já recebi directs com pedido de namoro"

Por Redação O Sul | 23 de setembro de 2020

Mais loira, atriz conta que amou ser morena e diz que aceitaria ficar ruiva Foto: Gabriel Correia/Divulgação Mais loira, atriz conta que amou ser morena e diz que aceitaria ficar ruiva. (Foto: Gabriel Correia/Divulgação) Foto: Gabriel Correia/Divulgação

Carla Diaz, 29 anos de idade, está loiríssima e já sente a repercussão e curiosidade pelo novo visual, motivado por um novo trabalho, sobre o qual ainda faz suspense e mantém sigilo absoluto.

“Mudei cabelo em um dia e no outro já estava gravando”, conta ela, afirmando que ainda não deu para sentir as cantadas nas ruas, mas em ambiente virtual, sim. “Na internet, já senti que aumentou. Já recebi uns directs de pedido de namoro, umas cantadas (risos). Pessoal fica mais desinibido nas redes, né? Mas tudo só no virtual mesmo. Cara a cara, nada até agora”, completa a atriz.

Ainda sem data para a estreia de “A menina que matou os pais” e “O menino que matou meus pais”, filmes em que interpreta Suzane von Richthofen, nos cinemas, Carla afirma gostar de mudanças. “Tenho consciência de que meu corpo, minha imagem, eles estão à serviço das minhas personagens. Ficaria ruiva, sim. Eu amei ser morena. Fiquei apaixonada. Tenho algo meio camaleão em mim.”

