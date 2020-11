Magazine Carla Prata é internada com trombose: “Sequela do novo coronavírus”

Por Redação O Sul | 16 de novembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











A postagem de Prata teve muitas mensagens de seus seguidores e amigos desejando melhoras e uma boa recuperação Foto: Reprodução/Instagram A postagem de Prata teve muitas mensagens de seus seguidores e amigos desejando melhoras e uma boa recuperação. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Neste domingo (15), a modelo e apresentadora Carla Prata anunciou em seu Instagram que precisou ser internada devido uma trombose que, segundo ela, é uma sequela causada pelo novo coronavírus, doença da qual foi diagnosticada em setembro.

“Passando pra avisar que o Covid deixa sequelas sim e no meu caso foi uma trombose. Tomem muito cuidado no pós Covid. Eu senti uma dor insuportável na coxa direita e como eu não sou de sentir dor nenhuma , fiquei em alerta pra ver se ia passar, mas não passou , daí resolvi ir ao hospital eram umas 20 horas e pra minha surpresa aqui ainda permaneço. Se cuidem”, relatou ela na legenda do post.

A postagem de Prata teve muitas mensagens de seus seguidores e amigos desejando melhoras e uma boa recuperação.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Magazine