Kaká posta foto com a família na rede social e se declara: "Amor incondicional"

Por Redação O Sul | 16 de novembro de 2020

Ex-jogador tem Luca e Isabella de seu primeiro casamento, e Esther, de um mês, com a atual mulher, Carol Dias

Kaká, de 38 anos de idade, apareceu pela primeira vez em uma foto com os três filhos juntos. O clique em tamanho família foi divulgado pelo ex-jogador, neste domingo (15), em sua página do Instagram.

Nas imagens, ele aparece com Luca, de 12 anos, e Isabella, de 9, seus filhos do primeiro casamento, com a empresária Carol Celico, com quem foi casado de 2005 a 2015; e com a atual mulher, a modelo Carol Dias, com quem tem a caçula, Esther, de apenas um mês.

“‘Toda boa dádiva e todo dom perfeito, vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes’ Tg 1:17 #OsMilk #amorincondicional #Filhotes”, escreveu o ex-jogador, citando trecho da bíblia.

Carol ainda deixou os fãs empolgados ao divulgar cliques fofíssimos de Esther dando risada. “Esse sorriso que ilumina a minha vida. Esther é alegria pura!”, escreveu a modelo sobre a pequena.

