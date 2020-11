Celebridades Luana Piovani vai parar no hospital após torcer o pé: “Fiz ressonância e estou de muletas”

Por Redação O Sul | 16 de novembro de 2020

Foto: Reprodução/Instagram

Luana Piovani voltou para as redes sociais após uns dias de ausência. Neste domingo (15), atriz explicou e revelou em seu Instagram o motivo do sumiço: ela sofreu um acidente ao passear com o seu cachorro de estimação.

“Vim dar notícias, que eu estou sumida. O que aconteceu na sexta-feira: o Latinha, esperto, [vocês sabem que o Lata é o Madame Satã encarnado no cachorro, não é?] foi tentar sair e eu agarrei no coletinho dele. Ele deu um tranco. No que ele deu o tranco, fui para o lado e torci o meu pé”, contou a loira.

E continuou: “Fui parar no hospital, fiz ressonância, estou tomando anti-inflamatório, estou de muletas de novo. Mas está tudo bem, obrigada pela preocupação geral. Agradecendo o carinho e a preocupação da galera toda.”

