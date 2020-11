Magazine No colo de Kylie Jenner, Stormi dá show de simpatia com paparazzi

Por Redação O Sul | 16 de novembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











A garotinha, de 2 anos de idade, abriu sorrisão ao perceber a presença dos fotógrafos na região de Santa Monica, na Califórnia Foto: Reprodução A garotinha, de 2 anos de idade, abriu sorrisão ao perceber a presença dos fotógrafos na região de Santa Monica, na Califórnia. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Stormi Webster roubou a cena no colo da mamãe famosa, Kylie Jenner, na chegada de um restaurante que fica na região de Santa Monica, na Califórnia. A garotinha, de 2 anos de idade, abriu um sorrisão assim que percebeu a presença dos paparazzi, e posou toda estilosa.

A empresária, que usava um casaco de pele gigante preto, evitou contato com os flashes, no entanto. Recentemente, Kylie impressionou com mais um artigo de luxo de seu closet.

A empresária, que faz parte do clã Kardashian, foi clicada com um casaco de couro de cobra da grife Marni, avaliado em US $ 3.490 – o equivalente a R$ 18,8 mil na cotação atual, na região de Santa Monica, na Califórnia.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Magazine