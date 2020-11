Magazine Ex-BBBs Flay, Bianca, Ivy, Marcela e Mari arrasam de lingeries iguais

Por Redação O Sul | 16 de novembro de 2020

Ex-sisters do "BBB 20" tiveram domingo animado, com reencontro regado a piscina e churrasco Foto: Reprodução/Instagram Ex-sisters do "BBB 20" tiveram domingo animado, com reencontro regado a piscina e churrasco. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

A cantora Flay as influencers Bianca Andrade, a Boca Rosa, e Mari Gonzalez, a modelo Ivy Moraes e a médica Marcela McGowan, todas do BBB 20 aproveitaram a tarde de domingo (15) com com direito a churrasco, piscina e, claro, muita farra.

As ex-sisters, inclusive, chegaram a combinar os conjuntos de calcinhas e sutiãs vermelhos e arrasam em imagens divulgadas no Instagram, com direito até a dancinha diante do espelho (assista clicando abaixo).

“Ssters [irmãs]. Aquele grupim do zapzap”, exaltou Flay ao postar fotos com o quarteto. “Sisters”, ainda publicaram Bianca e Marcela em suas respectivas páginas do Instagram. “Eu amo vocêsssssss”, escreveu Ivy.

