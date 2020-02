Porto Alegre Carnaval na Capital: confira o esquema de trânsito e transporte

Por Redação O Sul | 29 de fevereiro de 2020

Carnaval de Rua e Comunitário movimentam o final de semana. Foto: Anselmo Cunha/PMPA Carnaval de Rua e Comunitário movimentam o final de semana. (Foto: Anselmo Cunha/PMPA) Foto: Anselmo Cunha/PMPA

A EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) informa as alterações de trânsito e transporte para o segundo final de semana do Carnaval de Rua de Porto Alegre 2020, na Cidade Baixa, e para o Carnaval Comunitário nas regiões Cruzeiro e Eixo-Baltazar.

Os desfiles dos blocos serão no Circuito Cidade Baixa, com concentração na Praça Garibaldi, em direção à avenida Aureliano de Figueiredo Pinto, e estão programados para terminar sempre às 21h, atendendo à recomendação do MP (Ministério Público). No Carnaval Comunitário, a primeira região a receber a programação é a Cruzeiro, a partir das 17h de sábado (29), na avenida Cruzeiro do Sul, esquina com a rua Caixa Econômica. Já no domingo, 1º de março, será a vez do Eixo-Baltazar receber a festa, na avenida Adelino Ferreira Jardim, a partir das 17h.

Trânsito

Na Cidade Baixa, os bloqueios para os desfiles ocorrerão no sábado e no domingo, das 12h às 21h, ou até a dispersão total. O corredor de ônibus da Erico Verissimo/Aureliano de Figueiredo Pinto permanecerá bloqueado, em ambos os sentidos. Todos os desvios terão monitoramento e orientação dos agentes da EPTC para minimizar os impactos no trânsito.

O fluxo na avenida Erico Verissimo, no sentido bairro/Centro, será desviado para a rua Alcides de Oliveira Gomes, em direção à rua Sebastião Leão, com acesso à rua General Lima e Silva e avenida João Pessoa.

Quando os desfiles estiverem na avenida Aureliano de Figueiredo Pinto, haverá bloqueios momentâneos que buscam priorizar a segurança e a fluidez na região. Os agentes estarão posicionados no cruzamento da avenida Venâncio Aires com a rua José do Patrocínio e também no encontro da rua Múcio Teixeira com a avenida Aureliano de Figueiredo Pinto para auxiliar o cruzamento no acesso para a rua João Alfredo. O ponto objetiva também manter o fluxo normal no sentido Centro/bairro da avenida Aureliano de Figueiredo Pinto, no trecho entre as avenidas Borges de Medeiros e Getúlio Vargas.

Os ônibus que circulam no sentido bairro/Centro pela avenida Erico Verissimo deverão acessar a avenida Ipiranga até a avenida Praia de Belas para seguir em direção ao Centro.

Já as linhas que transitam pela avenida Venâncio Aires terão seu itinerário alterado e seguirão o trajeto que passa pelas ruas José do Patrocínio, Sebastião Leão, João Pessoa, Azenha, Ipiranga e retornam para a avenida Getúlio Vargas, em direção ao bairro.

A linha C3, no sentido Centro/bairro, sofrerá desvio e seguirá o trajeto pelas vias José do Patrocínio, Sebastião Leão, João Pessoa, Azenha, Ipiranga, Praia de Belas e Loureiro da Silva.

Carnaval Comunitário

Para o Carnaval Comunitário da região Cruzeiro, haverá o bloqueio da avenida Cruzeiro do Sul, das 13h às 22h do sábado, sentido Centro-bairro, entre a rua Caixa Econômica e avenida Francisco Massena Vieira, com desvio pelas ruas Banco Inglês e Dona Malvina. Já no domingo, 1º de março, no Eixo-Baltazar, haverá bloqueio na avenida Adelino Ferreira Jardim, das 16h às 22h, entre os acesso da rua Wolfram Metzler (Ferradura), por onde ocorre o desvio.

Transporte

Para o maior conforto na utilização do transporte coletivo, é possível utilizar o aplicativo do cartão TRI para smartphone, disponível para iOS e Android, que permite saber quando o ônibus chegará no ponto, escolher a melhor linha para chegar ao destino e acompanhar em tempo real 100% da frota de Porto Alegre.

A frota de ônibus da Capital circula com tabela normal de fim de semana e informações sobre itinerários e horários podem ser consultadas no site da EPTC, no menu de serviços, ou nos links abaixo:

Programação

29 de fevereiro, sábado

Local: Circuito Cidade Baixa – Praça Garibaldi

Desfiles: 14h – Bloco do Zé, 16h30 – Do Jeito que Tá Vai e 19h – Areal do Futuro

Local: Carnaval Comunitário – Região Cruzeiro (rua Cruzeiro do Sul, 1227, esquina com a Caixa), das 17h às 21h

1º de março, domingo

Local: Circuito Cidade Baixa – Praça Garibaldi

Desfiles: 14h – Cia do Trago, 16h30 – Bloco do Fusca Azul e 19h – Bloco do Isopor

Local: Carnaval Comunitário – Região Eixo-Baltazar (avenida Adelino Ferreira Jardim), das 17h às 21h

