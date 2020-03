Porto Alegre Carnaval no Porto Seco terá serviços de trânsito e saúde

Por Redação O Sul | 5 de março de 2020

Desfiles oficiais de Carnaval acontecem no final de semana no Porto Seco, Zona Norte da Capital. Foto: Ederson Nunes/CMPA/Arquivo Desfiles oficiais de Carnaval acontecem no final de semana no Porto Seco, Zona Norte da Capital. (Foto: Ederson Nunes/CMPA/Arquivo) Foto: Ederson Nunes/CMPA/Arquivo

Em razão dos desfiles oficiais de Carnaval no Porto Seco, Zona Norte da Capital, a EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) informa que haverá reforço no atendimento por transporte coletivo. As linhas 633 – Costa e Silva e B02 – Leopoldina/Aeroporto circularão com tabela horária normal nesta sexta-feira (6), sábado (7) e madrugada de domingo (8), com acréscimo de viagens durante as madrugadas. Na sexta-feira e no sábado, será ativada a Linha E33 – Centro/Evento (via Sertório), com saída às 18h da Praça Rui Barbosa, Centro, até a avenida Plínio Kroeff. No bairro, a saída do ônibus será às 4h da madrugada.

Entrarão em funcionamento as Linhas E10 – Restinga / Carnaval, via Lomba do Pinheiro, e E10.1, também via Lomba do Pinheiro. A saída dos ônibus do bairro será na av. Nilo Wullf, Restinga, sendo na noite de sexta-feira a partir das 20h, 20h50, 21h40 e 22h30, até a av. Plínio Kroeff. O retorno na madrugada de sábado será disponibilizado em quatro horários: 4h40, 5h30, 6h20 e 7h10. Na noite de sábado, a saída dos ônibus das duas linhas do bairro Restinga acontecerá às 20h30, 21h20, 22h10 e 23h. O retorno na madrugada de domingo ocorrerá às 5h, 5h50, 6h40 e 7h30. Nos três dias de carnaval, a Linha T6.1 (Transversal Carnaval) terá atendimento a partir das 19h.

Não acontecerão bloqueios ou desvios de trânsito significativos na região do evento no Porto Seco. Agentes de fiscalização da EPTC irão monitorar o trânsito e o transporte na área do sambódromo para ajustes na circulação, se necessários. O fone 118 da EPTC atende 24 horas para informações gerais ao público sobre horários de viagens do transporte coletivo e outras informações sobre a circulação na Capital.

A SMS (Secretaria Municipal de Saúde) está mobilizada para atuar no carnaval do Complexo Cultural do Porto Seco, com atendimentos de urgência e emergência em unidade de pronto atendimento para situações clínicas leves. A equipe contará com técnicos, médicos e enfermeiros, em plantão nos dois dias do evento. Em situações mais graves, haverá uma ambulância no local para encaminhar os pacientes ao hospital, caso seja necessário.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Porto Alegre

Deixe seu comentário