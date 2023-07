Economia Caros, elétricos e luxuosos são os carros da montadora chinesa que terá fábrica na Bahia

Além de serem voltados para consumidores de poder aquisitivo elevado, os veículos da BYD prometem sofisticação e inovação. (Foto: Divulgação/BYD)

Fundada em 1995 pelo químico Wang Chuanfu, que em 2009 foi considerado o homem mais rico da China, segundo a revista “Hurun”, a Build Your Dreams (BYD) é hoje a maior produtora de carros elétricos do mundo.

No Brasil desde 2015, quando desembarcou em Campinas, no interior de São Paulo, a BYD está, agora, prestes a se instalar também em Camaçari, na Bahia, cidade que foi importante polo produtor da Ford.

A empresa começou focada em produzir baterias de íons-lítio para a Motorola e a Nokia, na cidade de Shenzhen, no sudeste da China. Foi no mercado de baterias que a empresa se consolidou antes da investida no setor automobilístico.

A virada de ramo aconteceu em 2003, quando a BYD adquiriu uma fábrica em Xi’An, cidade ao norte do país. Na época, quando pensar em carros híbridos e elétricos ainda era uma realidade distante, a BYD comprou a montadora Tsinchuan Automobile Company e investiu na ideia.

Hoje, a BYD está presente em 70 países e seu portfólio também inclui a produção de módulos fotovoltaicos (usados para a geração de energia solar) e máscaras descartáveis.

No Brasil, a BYD já comercializa cinco modelos:

— Dolphin (recém-lançado), a partir de R$ 149.800;

— Yuan Plus EV (um modelo SUV), a partir de R$ 269.990;

— Song Plus DM-i (híbrido), a partir de R$ 269.990;

— Han EV 9 (o sedan campeão de vendas da empresa), a partir de R$ 539.990;

e Tan EV (um SUV 7 lugares), a partir de R$ 529.890.

Além de serem voltados para consumidores de poder aquisitivo elevado, os veículos da montadora chinesa prometem sofisticação e inovação.

Todos têm interior refinado, acabamento no padrão de montadoras de luxo, como BMW e Mercedes-Benz, e tecnologia de ponta. Alguns até contam com outros mimos. O Dolphin, por exemplo, vem com internet, controle por voz, videogame e até karaokê de fábrica. Os modelos podem ser carregados em tomadas domésticas, de três pinos.

Stella Li, vice-presidente global da empresa, afirmou que a proposta é trazer ao Brasil carros elétricos “com uma sensação premium de inovação”. Conheça os modelos:

Dolphin

— Valor: a partir de R$ 149.800

— Tipo: 100% Elétrico

— Autonomia: 291 km

— Carga rápida: 30% a 80% em 30 minutos

— Potência: 95 cv

— Velocidade máxima (km/h): 160

— Cores disponíveis: dolphin grey, cheese yellow e afterglow pink

— Garantia do veículo: 5 anos ou 200.000 km

— Garantia da bateria: 8 anos sem limite de quilometragem

Yuan Plus EV

— Valor: a partir de R$ 269.990

— Tipo: 100% Elétrico

— Autonomia: 294 km

— Carga rápida: 30% a 80% em 30 minutos

— Potência: 204 cv

— Velocidade máxima (km/h): 160

— Cores disponíveis: cinza, vermelho, branco, verde e azul

— Garantia do veículo: 5 anos ou 500.000 km

— Garantia da bateria: 8 anos sem limite de quilometragem

Song Plus DM-i

— Valor: a partir de R$ 269.990

— Tipo: híbrido (opera com dois motores, um elétrico e um a combustão)

— Autonomia: 294 km

— Tempo de recarga: AC – 3 h (Potência máx. 3.3 kW)

— Potência: 179 cv

— Velocidade máxima (km/h): 160

— Cores disponíveis: cinza, vermelho, branco, preto e azul

— Garantia do veículo: 5 anos ou 200.000 km

— Garantia da bateria: 8 anos ou 200.000 km

Han EV 9

— Valor: a partir de R$ 539.990

— Tipo: 100% elétrico

— Autonomia: 349 km

— Carga rápida: 30% a 80% em 34 minutos

— Potência: 517 cv

— Cores disponíveis: cinza, vermelho, branco, preto e azul

— Garantia do veículo: 5 anos ou 500.000 km

— Garantia da bateria: 8 anos

Tan EV

— Valor: a partir de R$ 529.890

— Tipo: 100% elétrico

— Autonomia: 309 km

— Carga rápida: 30% a 80% em 30 minutos

— Potência: 517 cv

— Cores disponíveis: cinza, vermelho, branco e preto

— Garantia do veículo: 5 anos ou 500.000 km

— Garantia da bateria: 8 anos

Carros elétricos

Carros elétricos não são novidade — o Columbia, um dos primeiros a existir, por exemplo, é de 1902. Mas “floparam” com o surgimento dos primeiros veículos a combustão, mais baratos e que eram produzidos em menos tempo.

Mas os elétricos voltaram a tomar força nas últimas décadas, impulsionados por leis ambientais mais rígidas e pela necessidade de investir em energia limpa — o que a BYD diz ser sua principal bandeira. No Brasil, ainda que estejam longe de ser uma unanimidade, elétricos já podem ser vistos com mais frequência.

Hoje, a maioria dos carros a eletricidade é do modelo híbrido. Rodam com dois motores, um a bateria e outro à combustão. Em junho de 2022, eles eram vendidos, em média, por um preço 30% mais caro em relação aos carros convencionais. Já os 100% elétricos, que também circulam no Brasil, custavam três ou quatro vezes mais que os convencionais, segundo a Associação Brasileira do Veículo Elétrico.

