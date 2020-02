Notas Brasil Carrefour paga R$ 1,95 bilhão por 30 lojas da rede Makro

Por Redação O Sul | 17 de fevereiro de 2020

O Carrefour Brasil comprou 30 lojas da rede Makro no país por R$ 1,95 bilhão, de acordo com um anúncio feito aos seus acionistas e ao mercado no domingo (16). São pontos em 16 estados e no Distrito Federal. Somados, eles têm 165 mil metros quadrados de área de vendas. Essas lojas venderam R$ 2,8 bilhões em 2019, em conjunto.

