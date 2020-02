Notas Brasil Caminhoneiros protestam no Porto de Santos

Por Redação O Sul | 17 de fevereiro de 2020

Caminhoneiros da Baixada Santista, no litoral de São Paulo, realizaram uma manifestação na entrada do Porto de Santos na manhã desta segunda-feira (17). Segundo a categoria, os trabalhadores protestam contra o novo Plano de Desenvolvimento e Zoneamento do cais, reivindicam um valor mínimo para serviços de frete e a retirada do ICMS sobre combustíveis.

