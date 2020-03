Porto Alegre Carris assina contrato para financiamento de 98 novos ônibus

Por Redação O Sul | 16 de março de 2020

Investimento na frota será de R$ 40,9 milhões. Foto: Divulgação/PMPA Investimento na frota será de R$ 40,9 milhões. (Foto: Divulgação/PMPA) Foto: Divulgação/PMPA

O prefeito Nelson Marchezan Júnior e o diretor-presidente da Carris, Cesar Griguc, assinaram, nesta segunda-feira (16), o contrato com a Caixa Econômica Federal para o financiamento de 98 novos ônibus, no valor de R$ 40,9 milhões.

A Prefeitura de Porto Alegre é garantidora da operação financeira, de acordo com a Lei Municipal nº 12.637, de 28 de novembro de 2019. A lei autorizativa, aprovada pela Câmara de Vereadores na sessão ordinária de 13 de novembro do ano passado, recebeu 30 votos favoráveis e dois contrários. O valor contratado corresponde a 90% do total da operação e será liberado em até 120 dias. O valor equivalente aos 10% complementares será investido pela Carris.

“Revertemos um cenário em que a Carris pagava para os ônibus circularem. Agora vamos investir na frota, que será qualificada com veículos equipados com ar-condicionado e acessibilidade”, diz o prefeito. Também assinaram o documento diretor administrativo-financeiro da companhia Gustavo Ferreira Cochlar, e o gerente de clientes e negócios da Caixa, Eduardo Luiz Deotti.

Licitação

O pregão eletrônico referente à aquisição foi homologado no último dia 11 de março, com a publicação dos resultados dos processos licitatórios no dia seguinte, no Dopa (Diário Oficial do Município) e no portal LicitaCon, do TCE-RS (Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul).

