Flávio Pereira Carro elétrico, cada vez mais presente nas ruas europeias

Por Flavio Pereira | 30 de abril de 2022

O colunista, em uma rua de Paris, num ponto de abastecimento para veículos elétricos. (Foto: Divulgação)

A crise da falta de energia – petróleo e gás vindos da Russia – apressou na Europa, algumas soluções que naturalmente demorariam ainda mais alguns anos para sua implementação. A redução do uso de combustíveis fósseis nos veículos é uma destas medidas que começa a ser incentivada. O colunista observou nos últimos dias nas ruas de Paris, e depois na Itália, em Milão e Roma, e finalmente em Madri, a presença crescente de veículos – automóveis, camionetas e motocicletas – movidos a eletricidade. Em especial, pequenos veículos, onde o modelo Smart Two voltou a ser produzido na Europa, mas exclusivamente elétrico.

No Brasil, há um longo caminho a ser percorrido

A chegada dessa solução no Brasil esbarra na dificuldade das montadoras em se voltarem para a produção de veículos pequenos, e na baixa escalade produção, o que torna os preços mais caros. Enquanto no Brasil o modelo híbrido mais barato custa em torno de R$ 140 mil, em alguns países da Europa um Smart pode ser adquirido pelo equivalente a R$48 mil reais. No Brasil, este é um caminho que terá de ser percorrido com mais pressa num futuro próximo.

França poderá ter um primeiro-ministro de esquerda?

O ex-candidato a presidente da França, Jean Luc Melenchon, representante da extrema esquerda, que quase chegou à disputa do segundo turno da eleição vencida por Emmanuel Macron, continua se cacifando como um dos nomes para ocupar o cargo de primeiro-ministro no governo semi-presidencialista francês.

Acredite: ao lado de Lula, Alckmin aplaude hino Socialista que exalta “bala nos generais”

Geraldo Alckmin aplaudindo o hino da Internacional Socialista ao lado de Lula? O vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, comentou o fato. Mourão saiu em defesa que brasileiros que amam o país cantem o Hino Nacional. Sem citar nomes, a declaração do pré-candidato ao Senado pelo Rio Grande do Sul vem após um vídeo do pré-candidato à presidência, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e seu vice, Geraldo Alckmin (PSB), aparecerem em um evento aplaudindo o hino da Internacional Socialista.

“Os brasileiros que verdadeiramente amam o Brasil e o seu povo, cantam o Hino Nacional, já os outros”, escreveu Mourão em seu Twitter.

Um hino socialista com exaltação a movimentos grevistas e que declara bala “aos generais”, essa foi a canção entoada na noite de quinta-feira (28) durante um evento do Partido Socialista Brasileiro (PSB) e que recebeu aplausos dos pré-candidatos à Presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Geraldo Alckmin (PSB).

