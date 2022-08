Mundo Carro que pertenceu à princesa Diana é vendido por 4,38 milhões de reais

Por Redação O Sul | 27 de agosto de 2022

Compartilhe esta notícia:











De acordo com a casa de leilões, o veículo foi fabricado pela Ford de acordo com os desejos específicos de Diana. Foto: Divulgação De acordo com a casa de leilões, o veículo foi fabricado pela Ford de acordo com os desejos específicos de Diana. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Um carro que pertenceu à princesa Diana foi leiloado neste sábado (27), por £ 737 mil (aproximadamente R$ 4,38 milhões) no Reino Unido, poucos dias antes do 25º aniversário de sua morte, que aconteceu no dia 31 de agosto de 1997, em um acidente de carro em Paris, quando ela tinha 36 anos.

O leilão do Ford Escort RS Turbo, fabricado em 1985, aconteceu na casa de leilões Silverstone Auctions, que fica na região central da Inglaterra. Com apenas 40.000 quilômetros rodados, o automóvel foi adquirido por um comprador de Manchester, que não teve a identidade revelada, após uma disputa acirrada com participantes de Dubai, Estados Unidos e Reino Unido.

O veículo tinha preço inicial de £100 mil e a oferta final foi de £ 650 mil — o valor sobe para £ 737 mil com as despesas e impostos. A princesa dirigiu o carro do leilão entre 1985 e 1988. Ela preferia o veículo aos majestosos Rolls-Royce e Daimler da família real, segundo a descrição da casa de leilão.

Modelo único

O príncipe William, número dois na ordem de sucessão ao trono depois de seu pai, Charles, também viajou no carro com a mãe. De acordo com a casa de leilões, o veículo foi fabricado pela Ford de acordo com os desejos específicos de Diana e analistas acreditam que esta versão do carro, pintada de preto, é a única deste modelo.

Em junho de 2021, outro Ford Escort utilizado por Diana, um modelo 1,6 Ghia de 1981, foi vendido por £ 52.600 (R$ 312 mil) para um comprador sul-americano. O veículo foi um presente de noivado do príncipe Charles.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo