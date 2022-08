Grêmio Grêmio volta a treinar em busca de recuperação no Brasileirão Série B

Por Redação O Sul | 27 de agosto de 2022

Time de Roger enfrenta o Criciúma em Santa Catarina na terça-feira (30) Foto: Lucas Uebel/Grêmio Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Após a derrota para o Ituano (SP), o elenco do Tricolor se reapresentou na manhã deste sábado (27), com o foco para a partida de terça, em Santa Catarina, diante do Criciúma. E a partida das 21h30min no estádio Heriberto Hulse se tornou fundamental para a recuperação do Grêmio na Série B do Brasileirão. Nos últimos 9 pontos disputados, o time comandado por Roger Machado conquistou apenas 1, no empate diante do Cruzeiro.

Na terceira colocação com 44 pontos, o time gremista pode ser ultrapassado pelo Vasco neste domingo (28), caso o time carioca vença o Bahia na Fonte Nova. Além disso, a diferença do Grêmio para o quinto colocado Londrina agora está em seis pontos. Por isso, derrotar Criciúma na próxima rodada se tornou fundamental.

No CT Presidente Luiz Carvalho, os atletas que não atuaram na partida dessa sexta-feira (27), participaram de atividade. Já os jogadores que enfrentaram o Ituano ficaram na academia. O Grêmio volta a treinar neste domingo, às 10h.

