Por Redação O Sul | 27 de agosto de 2022

O público em geral pode arrematar 155 veículos com documentação sem restrições e desvinculados de qualquer pendência legal ou financeira. Foto: Detran/RS/Arquivo O público em geral pode arrematar 155 veículos com documentação sem restrições policiais e/ou judiciais, desvinculados de qualquer pendência legal ou financeira. (Foto: Detran/RS/Arquivo) Foto: Detran/RS/Arquivo

O Detran realizará, na próxima quarta-feira (31), mais um leilão virtual de veículos e sucatas. Desta vez são 655 itens que estão em Centros de Remoção e Depósito (CRDs) de Alvorada e Viamão.. A venda será realizada às 10h diretamente no site www.leiloes.com.br, sob a responsabilidade da leiloeira Liliane Virginia Parmeggiani.

O público em geral pode arrematar 155 veículos com documentação (aptos para voltar à circulação), sem restrições policiais e/ou judiciais, desvinculados de qualquer pendência legal ou financeira. Dentre os disponíveis, um Chevrolet/Cobalt 1.8 LTZ 2016/2016 a partir de R$ 10,2 mil e um Renault/Kwid Zen 10MT 2018/2019 com lance mínimo de R$ 7,8 mil.

Visitação aos CRDs

A autarquia recomenda aos interessados que agendem a visitação nos CRDs para verificar os bens pessoalmente antes de efetuarem os lances. Já os Centros de Desmanche de Veículos (CDVs) credenciados ao DetranRS podem adquirir 500 lotes de sucatas para comércio das peças ou reciclagem.

Para conhecer e examinar os bens, os interessados podem entrar em contato com os CRDs por meio dos telefones informados no item três do edital 27/2022 A visitação acontece nos dias 29 e 30 de agosto, das 9h às 17h.

Leilão virtual

A forma de realização é bem parecida com a presencial. A leiloeira, em vídeo ao vivo, apresenta os lotes e os arrematantes enviam seus lances on-line. Será considerado vencedor o licitante que tiver feito a maior oferta aceita pela leiloeira, não sendo considerados válidos quaisquer lances enviados após o encerramento do apregoamento do lote.

Também haverá a opção de realização do pré-lance online, em que o interessado poderá dar lances prévios, ou seja, antes da abertura do leilão virtual. Os lotes que receberem ofertas nessa modalidade iniciarão o leilão virtual a partir do maior lance registrado no sistema. Caso não haja, no momento do leilão virtual, lance superior ao do pré-lance, o lote será considerado arrematado pelo licitante responsável pelo maior pré-lance.

As informações dos bens a serem leiloados, bem como os endereços dos locais de visitação, estão publicadas no edital 27/2022.

