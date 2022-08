Inter Wanderson recebe contato do Lille, mas tem desejo de ficar no Inter

Por Redação O Sul | 27 de agosto de 2022

Encontro entre representantes do atacante e cúpula gaúcha debaterá tempo do novo contrato Foto: Ricardo Duarte/Inter Foto: Ricardo Duarte/Inter

O Lille, da França, manifestou o interesse em levar o atacante colorado e peça fundamental do time de Mano Menezes Wanderson do Beira-Rio. No entanto, o desejo do jogador é permanecer em Porto Alegre.

Não foi a primeira vez que o Lille procurou o camisa 11. O clube europeu deseja levá-lo ainda nesta janela, que fica aberta mais seis dias na França. O assédio cresceu após a equipe ser goleada por 7 a 1 para o PSG no domingo. No entanto, como está cedido ao Inter até o final do ano pelo Krasnodar, da Rússia, o time francês faria nova investida em janeiro.

Uma mudança imediata, inclusive, o aproximaria da Copa do Mundo. Wanderson tem nacionalidade belga e seria observado por Roberto Martínez, técnico da Bélgica, com maior assiduidade.

O que não muda o pensamento do atacante. O jogador de 27 anos repete a alegria por estar em Porto Alegre e sobre o carinho que recebe desde quando começou a atuar pelo colorado.

Além do Lille, o Trabzonspor, da Turquia, também procurou os representantes do atacante. Wanderson manteve a postura de dar preferência ao Inter.

