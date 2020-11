Economia Carro usado ou carro novo? Tudo depende de suas necessidades

Por Redação O Sul | 20 de novembro de 2020

Esta é uma questão muito discutida e sem uma resposta firme, porque existem alternativas entre carros usados Ford, Fiat, Toyota ou Citröen, por exemplo, como também entre carros novos e seminovos dessas e de outras marcas. A realidade é que tudo se resume em valores e em necessidades.

Assim como existem diferentes gostos relacionados à comida, à música ou esportes, também existem diferentes gostos e opiniões sobre carros. Existem pessoas que preferem um carro novo, zerinho, achando que um carro usado trará os problemas que o dono anterior teve. E existem pessoas que preferem um carro usado, evitando a grande desvalorização que um 0 km sofre logo no início.

Existem também os que preferem os seminovos, uma espécie de meio – termo entre o novo e o usado… Mas tanto os carros à venda marca Ford como Fiat ou outra das tantas marcas que existem no mercado automotivo, todos têm as suas coisas positivas e as suas coisas negativas.

Analisando as vantagens e desvantagens de cada caso, é importante destacar que a compra de um bem tão importante e que envolve muito dinheiro em qualquer caso, requer muita atenção, muita pesquisa e uma decisão que deve ser racional, tentando deixar a emoção de lado.

As vantagens e as desvantagens da compra de um carro novo

Desde que sai da concessionária com o primeiro dono e durante os primeiros dois anos “de vida’, o carro novo sofre uma depreciação enorme e essa é a principal desvantagem, porque o investimento feito na hora da compra não se recupera se quiser vender esse carro pouco tempo depois.

Mas obviamente existem algumas boas vantagens na compra do 0 km:

Você pode escolher a cor que quiser, o modelo e os acessórios que mais gostar.

Justamente pelo fato de ser novo, não teve nenhuma batida, arranhão ou acidente. Portanto, também não tem problemas mecânicos ou funcionais.

Tem garantia de fábrica, geralmente por dois anos.

Existem muitas promoções e campanhas de marketing por parte da marca, que coloca à disposição dos futuros compradores opções geralmente muito vantajosas (descontos, parcelas sem juros, etc.). Tudo isso é muito atraente para quem quer comprar um carro, mas… é necessário lembrar de algumas desvantagens, como:

O carro pode ter algum problema de fábrica, que só é descoberto pelo novo motorista e que, por causa da garantia, pode ser resolvido sem prejuízo econômico para o proprietário. Contudo, um carro novo que inicia a vida com um defeito, fica com uma cicatriz…

O carro novo é o veículo que mais rápido desvaloriza, por isso, é o carro que faz perder mais dinheiro ao dono inicialmente.

As vantagens e as desvantagens da compra de um carro seminovo

Um carro considerado seminovo é um carro que tem, no máximo, dois anos de uso e um único proprietário. Existe uma variação de preços bem em conta em relação aos carros novos, mas isso nem sempre acontece: é muito frequente que alguns seminovos sejam até mais caros que os novos!

As vantagens de comprar um carro seminovo são:

Com um bom preço de compra, a desvalorização que um carro novo e um seminovo têm fica amortizada.

Geralmente a garantia é igual ou melhor em algumas promoções.

Sendo um seminovo mesmo, não deveria ter problemas nem defeitos de fábrica, pois nesses dois anos, se tivesse, já foram resolvidos.

Mas há desvantagens também:

Também sofre uma importante depreciação.

Não é possível escolher cor, equipamento, acessórios.

Deve ser testado antes de fechar negócio, sim ou sim, para ter certeza que está tudo bem com o veículo.

As vantagens e as desvantagens da compra de um carro usado

Pode ser uma grande compra, encontrar o carro que você está procurando e a um preço realmente em conta. Mas isso nem sempre acontece.

É verdade que existem boas oportunidades no mercado de carros usados, mas é necessário pesquisar e prestar muita atenção. Existem algumas vantagens:

Um carro usado é sempre mais barato do que um carro novo.

Dentre as três opções, é o carro que sofre menor desvalorização, porque já sofreu isso quando era novo e seminovo!

Procurando com olhos bem abertos, é possível encontrar o carro com todos os acessórios que você deseja já instalados, e pelo valor de carro usado.

O valor mensal a pagar do seguro é bem menor.

Algumas desvantagens:

Pode ter um arranhão escondido na pintura, por isso é fundamental fazer a verificação junto com um mecânico de confiança.

A garantia é bem menor.

Não há possibilidade de escolher cor ou algum acessório determinado.

Dependendo das suas necessidades, do tipo de uso e principalmente, do seu orçamento, uma escolha boa hoje em dia pode ser um carro usado. De qualquer forma, sempre é necessário pesquisar e fazer o test-drive!

