Rio Grande do Sul Governo gaúcho antecipa quase R$ 6 milhões para combate à Covid-19 no Litoral, na Serra e na Fronteira em 2020

Por Redação O Sul | 20 de novembro de 2020

Com o aumento do fluxo de turistas e da circulação de pessoas na temporada de verão, o governo do Estado anunciou, nesta sexta-feira (20), que vai antecipar e ampliar as ações da Operação RS Verão Total 2020/2021 na área da saúde para reforçar o enfrentamento à Covid-19. Dessa forma, metade dos R$ 5,9 milhões previstos já serão repassados na próxima semana a 46 municípios dos litorais Norte e Sul, da Serra e da Fronteira.

A segunda parcela de quase R$ 3 milhões será destinada em dezembro, quitando todo o valor previsto para a saúde na operação ainda em 2020. “Vamos quitar todo o valor de R$ 6 milhões no atual exercício”, garantiu a secretária da Saúde, Arita Bergmann.

Os recursos financeiros serão destinados ao reforço das ações de prevenção ao contágio do coronavírus e aos serviços de saúde nas unidades básicas, no Samu e em hospitais. Além disso, a Portaria 728/2020, da Secretaria da Saúde, assinada em transmissão ao vivo pelas redes sociais, disponibiliza, já a partir desta sexta, dois respiradores para seis hospitais do Litoral Norte e Sul, num total de 12 equipamentos. Ainda, cinco ambulâncias irão para o Litoral Norte, que recebe o maior fluxo entre todas as regiões.

“Graças a termos colocado em dia os repasses regulares a programas, hospitais e municípios, temos conseguido planejar outras ações em situações excepcionais na área saúde, como essa que prevê reforço, durante o verão, aos municípios vocacionados para o turismo que lidam com ampliação populacional. Neste quadro de pandemia, se torna mais relevante que essas cidades tenham estrutura para poder fazer o trabalho da vigilância sanitária, buscando reduzir o contágio de coronavírus, com ações de prevenção e fiscalização, e até o atendimento à população que eventualmente precisar”, afirmou o governador Eduardo Leite.

A Operação RS Verão Total, com guarda-vidas e ações em todas as áreas, segue com abertura prevista para 19 de dezembro, em Capão da Canoa, e encerramento em 28 de fevereiro de 2021, na praia do Cassino. No entanto, por conta da pandemia, a área da saúde da Operação foi ampliada para quatro meses, começando em novembro e seguindo até março.

Além da antecipação de recursos, outra novidade é inclusão de 12 municípios da Serra, que recebem muitos turistas, e de 11 cidades da Fronteira, por onde entram estrangeiros durante o verão, além dos 23 municípios dos litorais Norte e Sul.

“Tenho a convicção, por inúmeras operações verão que já participei, que estamos, com esse foco importante nas ações de combate à Covid-19, dando todo o suporte técnico necessário e ajudando com recursos financeiros bastante expressivos, em um volume que nunca foi empregado. São ações importantes que visam garantir um verão mais tranquilo. Esse é o nosso desejo, mas que também depende do cuidado de cada cidadão para que possamos salvar vidas”, disse a secretária Arita.

Coordenador executivo da Operação Verão Total, o vice-governador e secretário da Segurança Pública, Ranolfo Vieira Júnior, lembrou que a prevenção está sendo reforçada pelo governo, mas que cada pessoa também deve fazer a sua parte. “Por isso, foi lançada nesta semana a campanha Te Cuida RS, para que ninguém esqueça da sua responsabilidade em cuidar de si mesmo, dos seus familiares e amigos e de todas as outras pessoas”, afirmou Ranolfo.

Operação Verão Total na Saúde

• Transferência de recursos financeiros no valor de R$ 5,9 milhões a serem repassados em duas parcelas a municípios e entidades hospitalares impactados pelo aumento populacional entre novembro de 2020 e março de 2021, especialmente devido à pandemia de coronavírus.

• Os incentivos financeiros da Operação Verão Total RS abrangem municípios do Litoral Norte e Sul, da Serra e da Fronteira com maior impacto turístico no Estado.

• Os incentivos às ações de vigilância em saúde e atenção pré-hospitalar às urgências e emergências, como o Samu, serão destinados a todos os municípios incluídos na portaria.

• Os incentivos à urgência e emergência hospitalar – porta de entrada serão destinados a hospitais de referência do litoral Norte e Sul.

Municípios contemplados

Serra (12): Gramado, Canela, Nova Petrópolis, Cambará do Sul, Bento Gonçalves, São Francisco de Paula, Vacaria, Caxias do Sul, Farroupilha, Serafina Corrêa, Veranópolis, Garibaldi.

Fronteira (11): Aceguá, Barra do Quaraí, Chuí, Itaqui, Jaguarão, Porto Mauá, Porto Xavier, Quaraí, São Borja, Santana do Livramento, Uruguaiana.

Litoral Norte e Sul (24): Torres, Cristal, Tramandaí, Pelotas, Imbé, Rio Grande, Arroio do Sal, Santo Antônio da Patrulha, Capão da Canoa, São Lourenço do Sul, Osório, Tapes, Terra de Areia, Arambaré, Xangri-lá, Barra do Ribeiro, Cidreira, Palmares do Sul, Balneário Pinhal, Santa Vitória do Palmar, Mostardas, Tavares, São José do Norte, Jaguarão,

Hospitais que receberão respiradores

Hospital Santa Luzia (Capão da Canoa); São Vicente de Paulo (Osório); Santa Casa de Misericórdia de Rio Grande (Rio Grande); Irmandade da Santa Casa de Misericórdia – Hospital Santo Antônio (Santo Antônio da Patrulha); Hospital Beneficente Nossa Senhora dos Navegantes (Torres); Hospital Tramandaí (Tramandaí).

