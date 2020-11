Rio Grande do Sul Luzes vermelhas em prédios de Porto Alegre homenageiam doadores de sangue

Iluminação cênica no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Foto: Divulgação TJRS Iluminação cênica no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. (Foto: Divulgação TJRS) Foto: Divulgação TJRS

Para demarcar o Dia Nacional do Doador de Sangue, 25 de novembro, prédios de Porto Alegre estão recebendo iluminação vermelha. A iniciativa é da SES (Secretaria da Saúde), via Hemorgs (Hemocentro do Estado do Rio Grande do Sul), e faz parte da campanha Novembro Vermelho. O objetivo é chamar atenção sobre a importância da doação de sangue.

Luzes vermelhas já iluminam o Tribunal de Justiça. Em seguida, entrarão na campanha a Câmara de Vereadores de Porto Alegre, a Ponte do Guaíba e a Loja Lebes, no Centro Histórico.

A programação alusiva ao Dia Nacional do Doador de Sangue inclui homenagem a pessoas que, mesmo com a pandemia de coronavírus, não deixaram de doar sangue no hemocentro. No total, 16 doadores regulares e fidelizados receberão um certificado de fidelidade, que serão enviados de forma on-line e pelo correio. Instituições parceiras, como o Exército e redes de lojistas, também receberão a homenagem por mobilizarem seus integrantes e funcionários a realizarem a doação.

A SES também firmou uma parceria com a empresa Uber, aplicativo de transporte, com a finalidade de demarcar o Dia do Doador de Sangue. Entre 23 e 25 de novembro, os doadores terão direito a vouchers para descontos de R$ 15 na ida e na volta do Hemorgs.

Desde o início da pandemia, a equipe do Hemocentro segue todas as orientações da OMS (Organização Mundial da Saúde) para funcionar com segurança e normalidade. Os doadores são recebidos por ordem de chegada dentro da capacidade de atendimento. Também está disponibilizado o agendamento prévio de horários pelo telefone (51) 3336-6755 ou pelo whatsapp (51) 98405-4260.

A ação busca reforçar que, mesmo em um cenário de pandemia do coronavírus, a doação de sangue é realizada de forma rápida e segura e segue indispensável para que muitas vidas sejam salvas.

A doação e o processamento do sangue são fundamentais para garantir a disponibilização de componentes sanguíneos para os pacientes que necessitam de transfusão, como vítimas de acidentes ou pessoas em outras situações clínicas.

O Hemorgs fica localizado na Avenida Bento Gonçalves, 3.722, em Porto Alegre.

