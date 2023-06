Economia Carro zero com desconto: veja mais de 40 modelos com preço reduzido

Por Redação O Sul | 7 de junho de 2023

Os preços reduzidos podem variar entre as concessionárias. (Foto: Divulgação)

As montadoras começaram a anunciar pacotes de incentivos econômicos para a compra de carros novos após a divulgação da Medida Provisória que estabelece as regras para os descontos oferecidos pelo governo ao consumidor final, que vão de R$ 2 mil a R$ 8 mil.

Até agora, foram identificadas 49 promoções nos sites das montadoras. Há modelos disponíveis por menos de R$ 60 mil e outros veículos com descontos que ultrapassam R$ 12 mil. Além do pacote de incentivos do governo, as empresas também estão oferecendo descontos próprios, para estimular o consumo.

Os preços com desconto já estão disponíveis e têm validade de quatro meses ou até que o limite disponibilizado pelo governo para o financiamento do programa seja atingido. Vale destacar que não necessariamente os preços anunciados pela montadoras serão os preços praticados pelas concessionárias.

Além disso, cada montadora está aplicando suas próprias regras para as promoções, como datas específicas, limites do número de veículos com desconto e condições de pagamentos menos flexíveis. É importante consultar todas essas condições de oferta por meio dos canais oficiais das empresas.

Cálculo dos descontos

Os descontos anunciados pelo governo seguirão um esquema de pontos com base em quatro critérios: fonte de energia, consumo energético, preço e densidade produtiva (a porcentagem do carro que é produzida no Brasil).

Para calcular o desconto de cada veículo, é necessário somar os pontos que ele tem em cada um dos critérios estabelecidos pelo governo.

Para que um carro receba o desconto máximo, de R$ 8 mil, por exemplo, é necessário chegar a, pelo menos, 90 pontos.

Veja um exemplo:

– Se a fonte de energia é o etanol ou a eletricidade/modelo híbrido, o carro faz 25 pontos;

– Se tem um consumo energético igual ou inferior a 1,40 MJ/Km, faz mais 25 pontos;

– Se o preço público sugerido for de R$ 70.000,01 a R$ 80 mil, faz 20 pontos;

– Se a densidade produtiva for de 65% a 74,99%, faz mais 20 pontos, totalizando 90 e alcançando o desconto de R$ 8 mil.

Para ficar na faixa mínima de desconto, de R$ 2 mil, a pontuação precisa ficar abaixo de 69. Dessa forma, se o carro:

– é flex (aceita gasolina e etanol), faz 20 pontos;

– tem um consumo energético entre 1,61 e 2,00 MJ/Km, faz 15 pontos;

– custa entre R$ 80.000,01 e R$ 90 mil, faz 18 pontos;

– tem uma densidade produtiva entre 60% e 64,99%, faz mais 15 pontos, totalizando 68 e recebendo o desconto mínimo.

No total, são sete faixas de desconto, que variam de acordo com as seguintes pontuações:

R$ 8 mil para veículos cuja soma dos pontos seja maior ou igual a 90;

R$ 7 mil para veículos cuja soma dos pontos seja maior ou igual a 85 e inferior a 90;

R$ 6 mil para veículos cuja soma dos pontos seja maior ou igual a 80 e um e inferior a 85;

R$ 5 mil para veículos cuja soma dos pontos seja maior ou igual a 77 e inferior a 81;

R$ 4 mil para veículos cuja soma dos pontos seja maior ou igual a 73 e inferior a 77;

R$ 3 mil para veículos cuja soma dos pontos seja maior ou igual a 69 e inferior a 73;

R$ 2 mil para veículos cuja soma dos pontos seja inferior a 69.

Um Mobi Like (Fiat), com motor 1.0, manual, flex 4P, na cor preta, custava anteriormente R$ 68.990. Com o desconto, passa para R$ 58.990. O mesmo valor é aplicado ao Kwid (Renault), com motor 1.0. Já o Peugeot 208 Like, com motor manual 1.0, manual, flex, passa de R$ 69.990 para R$ 62.990. Um Citroën C3, com motor 1.0, manual, flex, saia por R$ 72.990 e agora a R$ 62.990.

Vendas em alta

De acordo com a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), a quantidade de carros licenciados em maio foi de 127,5 mil, o número é 7,9% maior que abril (118,2 mil). Contudo, no comparativo anual, houve uma queda de 8,6% – à época, foram licenciados 139,5 mil automóveis.

A produção nacional de veículos também teve um aumento no comparativo mental. Em abril, foram produzidos 137,5 mil carros; no último mês, 175,1 mil – alta de 27,3%. No comparativo com maio de 2022 (159,6 mil), houve um aumento produtivo de 9,7%

