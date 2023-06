Economia Cartão por aproximação exige cuidados; uso da tecnologia avançou, mas pode esconder série de golpes

Por Redação O Sul | 26 de junho de 2023

Atualmente, 44,3% das compras presenciais são pagas sem a necessidade de inserir o cartão de crédito ou débito. (Foto: Nattakorn Maneerat/Shutterstock)

O pagamento por aproximação já domina mais de 40% das transações com cartões no Brasil, revelou a Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs). Atualmente, 44,3% das compras presenciais são pagas sem a necessidade de inserir o cartão de crédito ou débito.

No primeiro trimestre deste ano, o volume transacionado neste modelo totalizou R$ 191,3 bilhões, alta de 85,4% na comparação com igual período do ano passado. Embora seja um avanço tecnológico que traz mais agilidade e praticidade, utilizar o pagamento por aproximação exige algumas medidas de segurança.

Por ser uma transação rápida e não haver a necessidade de digitar a senha na maquininha – o pagamento acontece por meio da tecnologia NFC (Near Field Communication) –, muitos criminosos digitam um número maior do que o valor da compra, ou até mesmo quebram o visor da maquininha ou tapam a tela para roubarem o dinheiro das vítimas.

Para evitar esse tipo de golpe, a gerente de operações da N26 – fintech brasileira focada em cuidados financeiros –, Camila Magalhães sugere alguns cuidados. Ela aconselha, por exemplo, ativar no celular as notificações do aplicativo do banco. Assim, caso alguém faça uma compra indevida, o cliente saberá na hora.

“É importante ficar com o cartão em mãos e não entregar para outra pessoa passar o cartão longe da sua visão. Assim, você consegue ver exatamente o valor que está passando. Uma outra boa prática é acompanhar as notificações de compra aprovadas na hora pelo celular para garantir que passou o valor certo”, alertou.

Perfil

No Brasil, atualmente, para compras de até R$ 200 não há necessidade de digitar a senha, mas também é possível pedir para sua instituição financeira diminuir esse valor, aumentando a segurança de acordo com o seu perfil de consumo.

“Quando se trata de segurança, vale lembrar que a responsabilidade é sempre compartilhada entre cliente, fornecedores e o banco. É importante que todas as partes façam o seu melhor pra ninguém ter problemas”, lembra a especialista.

Golpe

Como citados, há inúmeras formas de golpes com cartão. Um muito comum é quando um criminoso aproxima a maquininha perto do seu cartão sem que você perceba. Muitos golpistas usam locais públicos e lotados para aplicarem esse truque.

“O reconhecimento dos dados do cartão acontece através de radiofrequência, em proximidades de 2cm a 4cm. Por isso, é importante guardar o cartão sempre na carteira ou em locais mais protegidos da bolsa. Caso esteja com a carteira digital, vale lembrar sempre de fechar o app e a tela”, finalizou.

