Economia De ausência de tarifas a descontos e cashback: veja o que bancos oferecem nas contas digitais

Por Redação O Sul | 26 de junho de 2023

Só em 2021 foram 10,8 milhões de contas digitais abertas, segundo a Febraban. (Foto: Reprodução)

Não é somente a comodidade do processo digital, mas principalmente o custo das operações tem levado cada vez mais brasileiros a abrir contas bancárias digitais.

A virada de chave que começou na pandemia atingiu o ápice quando a abertura de contas por meio de canais online superou pela primeira vez os cadastros feitos em mecanismos físicos do sistema financeiro no Brasil.

De acordo com os dados da Febraban, foram 10,8 milhões de contas digitais abertas em 2021, uma elevação de 66% ante o ano anterior, e 9,9 milhões nas agências, 16% a mais do que em 2020.

Veja o que oferecem os bancos:

Banco Pan

— Pacote de serviços: Cartão de débito, Pix, transferências, pagamento de boletos, débito automático para contas de consumo, débitos veiculares, visualização de todos os boletos emitidos no nome do cliente, portabilidade salarial e até 4 saques por mês.

— Adicionais: Saques adicionais por R$ 6/cada, serviço de assistência à saúde por R$ 9,99/mês, seguro de proteção para o cartão ou para Pix a partir de R$ 5,99.

— Vantagens: Cashback de até 15% para compras no shopping Pan e 50% de desconto para ingressos na rede Kinoplex de cinemas.

— Rendimento do saldo? Não.

— Condições: A abertura da conta é feita por meio do aplicativo do banco.

— Cartão de crédito vinculado: Sem cobrança de anuidade e sujeito à análise de crédito.

Inter

— Pacote de serviços: Pix e TED ilimitados, plataforma de investimentos e seguros e 4 saques por mês.

— Adicionais: Seguros, empréstimos, investimentos e consórcios.

— Vantagens: Marketplace com mais de 900 parceiros e cashback. Há ainda programas de assinatura de desconto em restaurantes e pagamento automático em estacionamentos e pedágios.

— Rendimento do saldo? Não.

— Condições: A abertura da conta é feita por meio do aplicativo do banco, sem análise de crédito.

— Cartão de crédito vinculado: Sem cobrança de anuidade, sujeito à análise de crédito e com programa de pontos.

Mercado Pago

— Pacote de serviços: Pix e transferências via TED ilimitadas, pagamento de boletos e contas, recargas de celular, portabilidade de salário e até 8 saques gratuitos.

— Adicionais: Saques adicionais por R$ 5,90/cada, mesmo valor do saque na rede Banco24Horas com QR Code. Há ainda seguros de Vida, Acidentes Pessoais e de transação e cartão protegidos.

— Vantagens: Frete grátis em compras a partir de R$ 79 no Mercado Livre, e descontos em assinaturas de plataformas de streaming.

— Rendimento do saldo? 100% do CDI com liquidez diária.

— Condições: A abertura da conta é feita pelo aplicativo ou pelo site, sem análise de crédito.

— Cartão de crédito vinculado: Sem anuidade. Há ainda programa de pontos, proteção de preço e serviço de assistência em viagem.

Next

— Pacote de serviços: Depósito imediato nos caixas do Bradesco, Pix e transferências DOC e TED ilimitadas, pagamento de contas e recarga de celular.

— Adicionais: Empréstimo Pessoal, com FGTS, investimentos e seguros como Plano Dental, residencial, de vida e para cartão de débito e crédito.

— Vantagens: Marketplace e desconto em marcas parceiras.

— Rendimento do saldo? Não.

— Condições: A abertura da conta é feita pelo aplicativo ou pelo site, com análise de crédito.

— Cartão de crédito vinculado: Sem anuidade no modelo Visa Internacional. Na versão Platinum, é cobrado R$ 42,50, com acesso a programa de pontos Livelo.

Nubank

— Pacote de serviços: Transferências Pix e TED ilimitadas, pagamento de boletos e recarga de celular.

— Adicionais: Todos os saques são cobrados, por R$ 6,50/cada.

— Vantagens: Não infomado.

— Rendimento do saldo? 100% do CDI, com liquidez mensal.

— Condições: A abertura da conta é feita por meio do aplicativo do banco, sem análise de crédito.

— Cartão de crédito vinculado: Na versão Roxinho, não há cobrança de anuidade. Já o Ultravioleta cobra R$ 49/mês.

PagBank

— Pacote de serviços: Cartão de débito, transferências Pix ilimitadas, pagamento de contas, recargas de celular e até 8 saques por mês.

— Adicionais: Seguros (Pix, cartão, saúde, residência e pessoal) com planos mensais a partir de R$ 4,90/mês. Saques adicionais por R$ 7,50/cada.

— Vantagens: Até R$ 100 reais de cashback em produtos e serviços, CDBs com rendimento de 130% do CDI e cashback de R$ 600 reais para clientes que recebem salário na conta.

— Rendimento do saldo? 100% do CDI para o saldo da conta, rendendo a cada 30 dias, sem limite para o valor investido.

— Condições: A abertura da conta é feita por meio do aplicativo do banco, sem análise de crédito.

— Cartão de crédito vinculado: Sem anuidade. O cliente pode escolher seu limite, conforme seus investimentos em CDB e também através do valor que deixa retido na conta.

PicPay

— Pacote de serviços: Parcelamento de boletos, transferências, Pix e portabilidade de salários.

— Adicionais: Usuários podem contratar seguros e empréstimos, com preços e taxas que variam. O banco não detalhou.

— Vantagens: Investimento em cripto, seguros, Cofrinhos, cartão de benefícios PicPic, e loja.

— Rendimento do saldo? 102% do CDI para o saldo da conta, com liquidez mensal.

— Condições: A abertura da conta é feita por meio do aplicativo do banco, com análise de crédito.

— Cartão de crédito vinculado: Sem anuidade, com cashback em diversas compras e pagamentos.

WillBank

— Pacote de serviços: Cartão de crédito, débito e virtual, Pix, transferências via TED e saques em caixas eletrônicos.

— Adicionais: Correntistas podem contratar empréstimos pessoais, de acordo com o perfil.

— Vantagens: Marketplace com desconto e cashback em mais de 250 lojas parceiras.

— Rendimento do saldo? 100% do CDI para o saldo da conta, com liquidez diária.

— Condições: A abertura da conta é feita pelo aplicativo do banco, com análise de crédito.

— Cartão de crédito vinculado: Sem anuidade ou taxa de manutenção, mas depende de análise de crédito.

