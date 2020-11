Porto Alegre Cartão TRI Social vai beneficiar mais de 50 mil famílias com viagens gratuitas de ônibus em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 24 de novembro de 2020

O TRI Social vai beneficiar famílias com renda de até R$ 89 por pessoa Foto: Reprodução/PMPA O TRI Social vai beneficiar famílias com renda de até R$ 89 por pessoa. (Foto: Reprodução/PMPA) Foto: Reprodução/PMPA

A prefeitura de Porto Alegre começou a distribuir, nesta terça-feira (24), o Cartão TRI Social, que permitirá a 51,5 mil famílias em situação de vulnerabilidade social fazer 44 viagens mensais no transporte coletivo da cidade gratuitamente até o término do crédito.

Cada pessoa receberá em torno de R$ 700 em viagens, com recarga automática. A medida é possível graças ao acordo firmado em setembro entre o Executivo Municipal e os consórcios de ônibus da cidade.

O TRI Social vai beneficiar famílias com renda de até R$ 89 por pessoa. Será disponibilizado um cartão por família. Os primeiros favorecidos são as pessoas nascidas em janeiro. Para obter o auxílio, é necessário fazer parte do CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais, do governo federal) e receber o Cartão Social (benefício criado pela prefeitura para famílias de baixa renda durante a pandemia e que integra o Plano Emergencial de Proteção Social – Covid-19).

“Quando fizemos o acordo com as empresas de ônibus, pensamos em como direcionar o valor para aquelas que mais sofreram durante a pandemia. Os créditos vão auxiliar no deslocamento em busca de emprego e em consultas médicas”, afirmou o prefeito Nelson Marchezan Júnior.

Os horários permitidos para as viagens são das 9h às 16h59min e das 20h às 05h59min, exclusivamente nos ônibus de Porto Alegre. A cada uso, será descontada uma tarifa integral. O cartão é pessoal e intransferível e seu funcionamento será a partir de captura de biometria facial. A biometria será realizada no momento de retirada do TRI Social ou na primeira vez em que for utilizado no ônibus. O uso indevido poderá acarretar na perda do benefício.

Locais de entrega do cartão:

Centro Vida: Av. Baltazar de Oliveira Garcia, 2.132, bairro Sarandi

Instituto Calábria: Rua Mississipi, 130, bairro Restinga

Demhab: Av. Princesa Isabel, 1115, bairro Santana

