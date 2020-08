Casa do filme ‘Edward Mãos de Tesoura’ é colocada à venda por mais de 1 milhão de reais

Construída em 1989, a casa de 133 metros quadrados foi cenário do filme estrelado por Johnny Depp e Winona Ryder. (Foto: Reprodução)

A acolhedora casa da família Boggs, do filme ‘Edward Mãos de Tesoura’, acaba de ser colocada no mercado. E, embora não haja nenhum sinal de que Edward esteja aparando as árvores, a propriedade ainda está em ótimo estado.

A parte externa da casa localizada na Flórida – e apresentada no clássico de 1990, de Tim Burton, estrelado por Johnny Depp e Winona Ryder – foi pintada de uma cor diferente, mas ainda mantém o charme de 30 anos atrás.

Segundo o portal TMZ, a casa de 133 metros quadrados foi colocada à venda por US$ 224 mil (cerca de R$ 1,1 milhão). A propriedade, que possui três quartos e dois banheiros, foi usada para filmagens externas e internas e foi construída em 1989, apenas alguns meses antes do início das filmagens na área de Tampa Bay.