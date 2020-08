Faz 15 anos que Ellen Pompeo interpreta a médica Meredith Grey em ‘Grey’s Anatomy’. Mas ela não pretende deixar o papel tão cedo – afinal de contas, é graças a ele que ela conseguiu sustentar a sua família, a maior prioridade de sua vida.

A atriz falou sobre sua escolha de permanecer no programa em entrevista ao podcast ‘Jemele Hill Is Unbothered’. Nele, ela confessou que não sente falta de interpretar outros personagens em sua carreira. “Sabe, fiz escolhas para ficar [em ‘Grey’s Anatomy’]”, disse. “Para mim, pessoalmente, ter uma família saudável é mais importante do que a carreira. Não tive uma infância particularmente feliz. Então a ideia de ter este ótimo marido, estas lindas crianças e uma casa feliz realmente era algo de que eu precisava para fechar um buraco no meu coração.”

Pompeo continuou: “Então decidi fazer dinheiro, e não correr atrás outros papéis criativos, como atriz. Não gosto de correr atrás de nada, e atuar, na minha experiência, se tratava muito de correr atrás. Você precisa correr atrás de papéis, implorar por papéis, convencer pessoas… E embora eu seja produtora e isso seja meio que a mesma coisa, ainda acho que faço isso de um lugar no qual nunca estou com sede, porque tenho estabilidade financeira.”

Além de atuar em ‘Grey’s Anatomy’, a atriz também produz o spinoff da série, ‘Station 19’.

No podcast, Pompeo também considerou que ela atingiu um bom patamar na sua carreira tardiamente. “Não comecei em ‘Grey’s’ antes dos 33 anos, e aí comecei a ter filhos aos 40 anos”, observou. “Se eu tivesse começado o programa mais nova, com uns 25 anos, provavelmente poderia ter saído quando tinha 31 ou 32, quando meu contrato de seis anos terminava.”

Segundo o site da revista People, a atriz ganha 575 mil dólares (cerca de R$ 3 milhões) por episódio de ‘Grey’s Anatomy’.

Pompeo é casada com o produtor musical Chris Ivery desde 2007. Eles têm três filhos juntos: Eli, de 3 anos, Sienna, de 5, e Stella, de 10.