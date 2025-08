Mundo Casal abandona filho de 10 anos em aeroporto para evitar perder voo em Barcelona; entenda

Por Redação O Sul | 1 de agosto de 2025

Episódio foi exposto por uma coordenadora de operações aéreas através do TikTok. (Foto: Freepik)

Um casal de turistas abandonou o filho de dez anos no aeroporto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, em Barcelona (Espanha), na tentativa de evitar perder o voo de regresso a seu país de origem. O episódio foi exposto por uma coordenadora de operações aéreas, em um vídeo publicado no TikTok, e tem repercutido na web.

De acordo com a mulher, identificada como Lilian, o menino estava com o passaporte vencido, o que o impediria de regressar a seu país. Na tentativa de evitar perdas financeiras, os pais, então, decidiram deixá-lo sozinho no aeroporto e pediram para que um familiar próximo fosse buscá-lo depois.

A criança, no entanto, ficou nervosa na ausência dos responsáveis e foi abordada pela Guarda Civil, que solicitou o auxílio da coordenadora para descobrir a identidade dos turistas.

Na tentativa de contatar os pais do menino, a funcionária do aeroporto pediu ao comandante do avião em que o casal havia embarcado para avisar a tripulação sobre o abandono do menor. Apesar do alerta, os pais da criança se mantiveram em silêncio e apenas deixaram a aeronave — junto a um filho menor — após a polícia conseguir identificá-los pela lista de passageiros.

“Eu sou coordenadora de operações aéreas e já vi milhares de coisas, mas isso foi realmente surreal”, declarou Lilian durante o vídeo.

Justificativa

Os pais justificaram a atitude com a impossibilidade do menor de voltar para casa, uma vez que, por causa do documento vencido, ele precisou tirar um passaporte espanhol e ainda necessitava de um visto específico para entrar no país de origem.

Apesar da ação dos pais não ter sido classificada como crime pelos policiais, eles foram obrigados a retirar suas bagagens do avião em que haviam embarcado e permaneceram no aeroporto ao lado do menino.

“Obviamente eu não interpretei isso como uma atitude normal, assim como a polícia também não. Como é possível que pais deixem o filho de dez anos no terminal porque ele não pode viajar devido a problemas de documentação?”, ponderou Lilian, que alegou não compreender como os pais viajariam tranquilos deixando uma criança sozinha.

O vídeo publicado pela mulher no Tik Tok já conta com mais de 229 mil visualizações e quase 18 mil curtidas. (Com informações do portal do jornal Extra)

