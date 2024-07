Brasil Caso Joca: cachorro da raça golden retriever morreu por choque cardiogênico em voo da Gol, aponta laudo

Por Redação O Sul | 4 de julho de 2024

Compartilhe esta notícia:











O choque cardiogênico teria sido consequência de hipertermia Foto: Divulgação O choque cardiogênico teria sido consequência de hipertermia. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Um laudo da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP (Universidade de São Paulo) concluiu que a causa da morte do cão Joca, da raça golden retriever, em um voo da Gol, foi choque cardiogênico, uma ineficiência do coração em bombardear o sangue para os órgãos.

O animal, de 5 anos, embarcaria em 22 de abril de Guarulhos (SP) para Sinop (MT), onde moraria com o tutor João Fantazzini Júnior, mas foi, de forma equivocada, enviado para Fortaleza (CE). Depois, o cachorro acabou sendo mandado de volta para Guarulhos e, quando o tutor chegou no local para encontrá-lo, estava morto.

O laudo da USP foi feito a pedido da Polícia Civil para ser anexado no inquérito que investiga o caso. Além do choque cardiogênico, o documento aponta alterações cardíacas em Joca.

O choque cardiogênico teria sido consequência da hipertermia (elevação da temperatura corporal) que o Joca sofreu e, por isso, houve a parada cardiorrespiratória. A falência cardíaca teria ocorrido por desidratação.

O tutor do Joca disse que um veterinário havia dado um atestado indicando que o animal suportaria uma viagem de duas horas e meia, mas, com o erro, o cachorro ficou quase oito horas no avião.

“A Gol lamenta profundamente o ocorrido com o cão Joca e se solidariza com a dor do seu tutor. A companhia informa que o cão Joca deveria ter seguido para Sinop (OPS), no voo 1480 do dia 22/04, a partir de Guarulhos (GRU), porém, por uma falha operacional, o animal foi embarcado em um voo para Fortaleza (FOR). Assim que o tutor chegou em Sinop, foi notificado sobre o ocorrido e sua escolha foi voltar para Guarulhos (GRU) para reencontrar o Joca. A equipe da GOLLOG na capital cearense desembarcou o Joca e se encarregou de cuidar dele até o embarque no voo 1527 de volta para Guarulhos (GRU). Neste período, foram enviados para o tutor registros do Joca sendo acomodado de volta na aeronave. Infelizmente, logo após o pouso do voo no aeroporto de Guarulhos (GRU), vindo de Fortaleza, fomos surpreendidos pelo falecimento do animal”, afirmou a Gol em nota na época dos fatos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/caso-joca-cachorro-da-raca-golden-retriever-morreu-por-choque-cardiogenico-em-voo-da-gol-aponta-laudo/

Caso Joca: cachorro da raça golden retriever morreu por choque cardiogênico em voo da Gol, aponta laudo

2024-07-04