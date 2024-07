Economia PIX por aproximação deve começar a funcionar em fevereiro de 2025

Por Redação O Sul | 4 de julho de 2024

Compartilhe esta notícia:











Segundo comunicado, novas regras simplificam o uso do Pix ao reduzir o número de etapas na jornada de pagamento Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil Segundo comunicado, novas regras simplificam o uso do Pix ao reduzir o número de etapas na jornada de pagamento. (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil) Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O BC (Banco Central) e o CMN (Conselho Monetário Nacional) criaram novas regras que permitirão o pagamento por aproximação pelo Pix e o aumento do número de instituições no open finance – o sistema de compartilhamento de dados de clientes entre as instituições financeiras.

Em nota divulgada nesta quinta-feira (4), o Banco Central informou que entre os objetivos das novas regras estão facilitar pagamentos por Pix, ampliar o número de instituições obrigadas a participar do ecossistema do open finance e consolidar uma estrutura definitiva de governança.

Segundo o comunicado, as novas regras simplificam o uso do Pix ao reduzir o número de etapas na jornada de pagamento, permitindo que as transferências instantâneas sejam realizadas sem a necessidade de acessar os aplicativos das instituições financeiras.

A mudança permite o pagamento por aproximação e a oferta de Pix nas carteiras digitais, as chamadas wallets. Já a ampliação do escopo de participantes obrigatórios do open finance ocorre com o acréscimo de instituições relevantes em segmentos como investimento e operações de câmbio.

De acordo com a autoridade monetária, a inclusão de mais instituições amplia a base de potenciais clientes do open finance para 95% dos usuários do Sistema Financeiro Nacional.

Por fim, o Banco Central aprovou uma estrutura definitiva de governança para o open finance, o que permitirá “seu desenvolvimento mais rápido”, passando a ter personalidade jurídica e estrutura organizacional próprias.

Em dezembro do ano passado, o BC já havia divulgado um manual de monitoramento do open finance, com o objetivo de estabelecer as regras de supervisão do desempenho das instituições participantes. O CMN é formado por representantes do BC, do Ministério da Fazenda e do Ministério do Planejamento e Orçamento.

O cronograma é o seguinte:

31 de julho de 2024: Regulamentação específica para a Jornada de Pagamentos Sem Redirecionamento (JSR);

14 de novembro de 2024: Testes em produção;

28 de fevereiro de 2025: Lançamento do produto para a população.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia

https://www.osul.com.br/pix-por-aproximacao-deve-comecar-em-fevereiro-de-2025/

PIX por aproximação deve começar a funcionar em fevereiro de 2025

2024-07-04