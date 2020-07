O evento chamou a atenção por contar com uma multidão num local fechado, sem distanciamento social e relutante em usar máscaras, como o próprio presidente.

Os organizadores mediram a temperatura na entrada do público e distribuíram máscaras, cujo uso não era obrigatório. E as imagens mostraram uma esmagadora maioria do público com o rosto descoberto.

Vários membros da equipe de campanha republicana testaram positivo para coronavírus antes e depois do comício de Tulsa, assim como vários agentes do Serviço Secreto, responsáveis pela segurança do presidente.

Durante discurso, Donald Trump afirmou ter ordenado reduzir os testes de detecção de Covid-19 para reduzir número de casos. A Casa Branca afirmou, posteriormente, que o presidente estava brincando.