Brasil Casos de febre oropouche no Brasil aumentam mais de 769% em 2024

Por Redação O Sul | 24 de julho de 2024

Compartilhe esta notícia:











Brasil investiga três mortes que podem estar relacionadas à doença; são duas na Bahia e uma em Santa Catarina Foto: Divulgação Brasil investiga três mortes que podem estar relacionadas à doença; são duas na Bahia e um em Santa Catarina. (Foto: United States Department of Agriculture/Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O número de casos de febre oropouche aumentou mais de 769% no Brasil em 2024, na comparação com 2023. Dados fornecidos pelo Ministério da Saúde apontam que foram confirmadas 7.236 ocorrências em 16 estados neste ano. Durante todo o ano passado, foram 832 casos.

O Ministério da Saúde aponta que não há mortes confirmadas, mas pelo menos três óbitos estão em investigação. São dois na Bahia e um em Santa Catarina. A pasta afirma que para se se confirmar um óbito pela doença, é preciso uma avaliação criteriosa dos aspectos clínicos epidemiológicos considerando o histórico pregresso do paciente e a realização de exames laboratoriais específicos.

A maior parte dos registros de casos ocorreu em Estados da região norte. Somente o Amazonas concentra 3.224 registros neste ano; Roraima vem em segundo lugar, com 1.709. A terceira localidade com mais ocorrências é a Bahia, com 830 casos. O Estado, em 2023, no entanto, não chegou a ter registros da infecção.

Doença

A febre oropouche é causada pelo vírus orthobunyavirus oropoucheense. A principal forma de transmissão é pelo mosquito pólvora, mas há outros tipos de mosquistos que também podem transmitir o microorganismo.

Macacos e bichos-preguiça são os principais hospedeiros. O vírus permanece no sangue do mosquito por alguns dias depois de picar uma pessoa ou animal infectado. Se esse mosquisto pica outra pessoa saudável, ele pode transmitir o vírus para ela.

Sintomas

Os principais sintomas são dor de cabeça, dor muscular, dor nas articulações, náusea e diarreia. São características similares às manifestadas em que está infectado por dengue ou chikungunya. O diagnóstico se dá por exames laboratorais e todo resultado positivo precisa ser notificados às autoridades.

Segundo o Ministério da Saúde, o microorganismo foi detectado pela primeira vez no Brasil em 1960, durante a construção da rodovia Belém-Brasília. Ele foi identificado em uma amostra de um bicho-preguiça e, desde então, houve registros de casos isolados e surtos mais localizados em estados da região amazônica.

Prevenção

O Ministério da Saúde afirma que a principal forma de prevenção é evitar a exposição em áreas onde há muitos mosquitos; cobrir a maior parte do corpo e usar repelente são outras dicas, assim como evitar os criadouros de mosquisto, como água parada.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/casos-de-febre-oropouche-no-brasil-aumentam-mais-de-769-em-2024/

Casos de febre oropouche no Brasil aumentam mais de 769% em 2024

2024-07-24