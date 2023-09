Mundo Castelo de 900 anos é colocado à venda por 7 milhões de reais na Espanha

Por Redação O Sul | 9 de setembro de 2023

O castelo fica na região de Mondoñedo. (Foto: Divulgação/Galician Country Homes)

Um castelo na região de Mondoñedo, na Espanha, foi colocado à venda por 1,3 milhão de euros (cerca de R$ 7 milhões, em valores convertidos na cotação atual). Com 900 anos, o imóvel foi construído no ano de 1112, e tem seu estado geral considerado excelente, fazendo com que não sejam necessárias reformas estruturais.

O castelo tem 800 m² de área construída e é composto por dois edifícios – uma com a casa principal, outro com os aposentos dos empregados. Construído originalmente no século 12, ele passou por algumas reformas e ampliações.

No século 16, por exemplo, foi construída a capela. O espaço, com 90 m², tem três entradas. Inicialmente, duas portas eram destinadas aos nobres, enquanto a outra ficava restrita a funcionários.

Castelo nos EUA

Um castelo de pedras foi colocado à venda por 4,5 milhões de dólares (R$ 22 milhões, em valores convertidos) nos Estados Unidos. Construído em 1928, o imóvel está localizado no estado de Arkansas e fica em um terreno de 38 hectares e tem 836 m² de área construída.

Os interiores do imóvel tem paredes firmes, porém irregulares, por conta da construção de pedras. Entre as comodidades, o espaço oferece um amplo salão de jogos e bar. Já a área externa, conta com uma piscina.

Com bosques de pinheiros e magnólias, o local tem sido usado para locação para festas de casamentos e eventos sociais, por ser considerado uma “propriedade com cara de de conto de fadas”.

Hospedagem de luxo

O Castelo de Ozu, localizado na província de Ehime, em Shikoku, no sul do Japão, se tornou uma opção de hospedagem de luxo. Com construção iniciada no século 14, mas com significativas intervenções durante o histórico período Edo (1603-1868), o castelo tem 20 metros de altura e foi o lar de senhores da guerra do Japão.

Posteriormente, no final do século 19, sua arquitetura estava bastante deteriorada e a estrutura em ruínas foi demolida. Como a planta do local foi localizada, uma reconstrução hiperprecisa foi possível e custou 11 milhões de dólares, usando apenas técnicas tradicionais e manuais de construção.

Com quatro andares em estilo Hirayama, o castelo hospeda até seis pessoas. A diária em quarto para duas pessoas custa 8.100 dólares (R$ 40.205, em valores convertidos, na cotação atual).

