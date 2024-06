Rio Grande do Sul Ainda não há data definida para a retomada das operações do catamarã que faz a travessia entre Porto Alegre e Guaíba

Por Marcelo Warth | 20 de junho de 2024

Operações do catamarã estão suspensas desde o início do mês passado Foto: Divulgação Operações do catamarã estão suspensas desde o início do mês passado. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Ainda não há data definida para a retomada das viagens do catamarã que faz a travessia entre Porto Alegre e Guaíba. As operações foram suspensas no início do mês passado em razão das enchentes.

A Catsul, que opera o serviço, informou nesta quinta-feira (20) que não pode definir a data de retorno devido à instabilidade do nível do Guaíba e ao trabalho de recuperação das estações hidroviárias danificadas pela cheia do lago.

“Além disso, há a indefinição da continuidade da drenagem do túnel de acesso ao Cais Mauá, que é de responsabilidade da Trensurb”, afirmou a empresa.

“A CatSul informa que trabalha intensamente para que a travessia Porto Alegre-Guaíba volte a operar o mais rápido possível”, prosseguiu.

