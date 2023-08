Expointer Com seis categorias, 2ª Edição do Troféu Destaques do Agro valoriza desde o pequeno produtor rural até cientistas e pesquisadores do agro na Expointer 2023

Por Redação O Sul | 25 de agosto de 2023

Compartilhe esta notícia:











Os agraciados são selecionados a partir da análise de uma comissão que considera os trabalhos desenvolvidos ao longo do último ano safra Foto: Foto: Divulgação Foto: Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A 2ª Edição do Troféu Destaques do Agro, promovido pela Rede Pampa e pelo Banrisul para reconhecer e homenagear as personalidades e entidades que contribuem ativamente para o desenvolvimento do agronegócio gaúcho, acontece no dia 31 de agosto, quinta-feira, na casa da Rede Pampa, a partir das 19h30.

Neste ano, a honraria será entregue a seis homenageados que se diferenciaram pelo trabalho e pelos bons resultados na adoção e disseminação de práticas sustentáveis e inovadoras ao longo do ano safra de 2022, em seis categorias que contemplam desde a produção de base até os esforços de pesquisa.



A primeira categoria, intitulada “Boas Práticas Ambientais”, vai agraciar com o Troféu produtores e projetos com foco na Sustentabilidade Ambiental Positiva, levando em consideração aspectos como preservação, conservação e recuperação do meio ambiente e dos ecossistemas; uso de energias renováveis e contribuição para a difusão da ideia de produção sustentável.



A categoria “Agroindústria Familiar”, por sua vez, reconhecerá iniciativas de pequenos produtores familiares com projetos inovadores e sustentáveis que se destaquem pela transformação ou beneficiamento do produto in natura, aumentando a rentabilidade do negócio e explorando novos nichos de mercado.



A terceira categoria, “Técnico Especialista em Agro”, homenageia profissionais que sejam parceiros do Banrisul e que tenham atuação relevante na estruturação de projetos técnicos, com alta performance e eficiência na geração de projetos, métodos, sistemas e parâmetros utilizados pelo banco na contratação de crédito agro, melhorando a experiência dos clientes da instituição e a rentabilidade dos seus negócios.



Já na categoria “Produtor Agro”, serão honrados produtores rurais que possuem excelência em gestão e empreendedorismo, sendo referência de mercado e desenvolvendo suas atividades com eficiência e sustentabilidade, gerando valor e rentabilidade na propriedade e impulsionando a cadeia produtiva.



Por fim, a categoria “Pesquisa e Inovação” reconhecerá o trabalho realizado por gestores, pesquisadores, empreendedores, cientistas e técnicos que desenvolvem projetos, pesquisas e estudos voltados para a criação de novas tecnologias ou inovações que impactem em todos os segmentos do agronegócio.

O Troféu, fruto da parceria entre a Rede Pampa e o Banrisul, conta ainda com o apoio da Cotrijal Cooperativa Agropecuária e Industrial.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Expointer

https://www.osul.com.br/categorias-trofeu-destaques-do-agro-expointer/

Com seis categorias, 2ª Edição do Troféu Destaques do Agro valoriza desde o pequeno produtor rural até cientistas e pesquisadores do agro na Expointer 2023

2023-08-25