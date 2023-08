Porto Alegre Catorze toneladas de resíduos descartados irregularmente são recolhidas no bairro Lomba do Pinheiro, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 21 de agosto de 2023

A operação de limpeza foi realizada no Beco do David Foto: Edmilson Garay/DMLU/PMPA A operação de limpeza foi realizada no Beco do David. (Foto: Edmilson Garay/DMLU/PMPA) Foto: Edmilson Garay/DMLU/PMPA

Catorze toneladas de resíduos descartados irregularmente foram recolhidas pelo DMLU (Departamento Municipal de Limpeza Urbana) no bairro Lomba do Pinheiro, na Zona Leste de Porto Alegre, no domingo (20).

A operação de limpeza foi realizada no Beco do David por uma equipe composta por quatro garis e um fiscal do DMLU, com o auxílio de dois caminhões e de uma retroescavadeira.

“Essa é mais uma tentativa de sensibilizar a população para o descarte correto de resíduos. Estamos trabalhando na limpeza em lugares críticos da cidade e intensificaremos a fiscalização dos descartes irregulares. Pedimos que os moradores ajudem a conservar as melhorias que são feitas nesses locais”, destacou o diretor-geral do DMLU, Paulo Marques.

