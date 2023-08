Acontece Link ISP 2023 aposta no compartilhamento de experiências para fomentar o crescimento do setor de telecomunicações

Aguardado por todo o setor de telecomunicações, o Link ISP 2023, um dos principais eventos do ramo promovido pela InternetSul, terá início nesta semana. A grande feira de provedores de serviços de internet será realizada nos dias 24 e 25 de agosto, no Serra Park, em Gramado. Com a temática “A era exponencial dos negócios”, a edição deste ano apresenta ao mercado o que há de mais recente em tecnologia e novas formas de empreender e se posicionar como ISP.

Com mais de 500 empresas participantes, o Link ISP atua como um fomentador das parcerias e dos acordos comerciais, especialmente no ano em que o setor se mostra propenso às fusões e aquisições. Já são mais de 80 expositores confirmados e dispostos a compartilhar conhecimentos sobre seus produtos, serviços, soluções e experiências de mercado.

A escolha da cidade de Gramado para a realização do evento também é estratégica: hoje os ISPs do estado somam 3,1 milhões de acessos, demonstrando crescimento constante no número de clientes ao longo dos últimos três anos. Com uma demanda prevista de 6,2 milhões de novos clientes até 2026, segundo pesquisa da Futurion, as oportunidades de negócios em solo gaúcho devem pautar debates nos dois dias de encontro.

A programação da feira inclui ainda mais de 80 palestras com personalidades que são referência no universo das telecomunicações, abrangendo desde gestão de empresas e análises de mercado até o desenvolvimento de novas tecnologias e motivação de grupos. O evento é aberto a todos os provedores e entusiastas do setor. As inscrições devem ser realizadas através do site da associação www.internetsul.com.br.

