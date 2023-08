Acontece Setcergs entrega ônibus revitalizado à Polícia Rodoviária Estadual

Por Redação O Sul | 21 de agosto de 2023

Unidade será usada pelo órgão para apoio e transporte de servidores. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Em um gesto de apoio e reconhecimento à Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas e Logística do Rio Grande do Sul (Setcergs) promoveu a entrega oficial de um ônibus revitalizado à instituição.

A entrega ocorreu neste sábado (19), na sede do Setcergs, como parte das atividades que antecedem o evento “Feijoada Solidária”. A reforma interna e externa do ônibus foi viabilizada graças ao empenho do Setcergs em contribuir para a segurança nas estradas e valorizar o trabalho da Polícia Rodoviária Estadual.

A ação contou com a parceria da empresa Acessórios Vale do Caí, que desempenhou um papel fundamental na restauração do interior do veículo.

