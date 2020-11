Magazine Cauã Reymond compartilha foto ao lado de Mariana Goldfarb e diverte a internet

Por Redação O Sul | 22 de novembro de 2020

O casal que apareceu fazendo uma skincare legendou a foto dizendo que eram dois mutantes. (Foto: Reprodução/Instagram)

Cauã Reymond aproveitou o dia de sol deste domingo (22) para compartilhar com seus fãs e seguidores do Instagram uma foto ao lado de sua amada, Mariana Goldfarb, onde os dois aparecem totalmente com o rosto e o corpo pintados de preto.

Mas não é nenhum tipo de black face ou algo parecido. Os dois estavam mantendo uma rotina de cuidados com a pele e passaram alguns produtinhos para tirar manchas, cravos e espinhas.

Na legenda da publicação, o ator fez uma brincadeira se denominando um X-Man, o que nada mais é do que um mutante de um filme. Mariana ainda deu mais detalhes da máscara em que eles estavam usando na publicação.

“Dia de cuidados aqui em casa. Máscara de carvão ativado. Benefícios: limpeza profunda da pele, brilho e maciez, controle da oleosidade, brincar de x-men”, disse Mariana.

O amigo do casal, Marco Luque, respondeu de forma bem-humorada: “Gzuis! Que susto”, enquanto outros seguidores elogiaram o bom humor e parceria do casal. Aos finais de semana, Cauã e a modelo costumam compartilhar cliques da rotina.

