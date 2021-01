Esporte CBF define em sorteio o mando de campo para as finais da Copa do Brasil

Por Redação O Sul | 14 de janeiro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Foto: Lucas Figueiredo / CBF

Na manhã de hoje (14), em sorteio realizado no Rio de Janeiro, a CBF definiu os mandos de campo para as finais da Copa do Brasil, que serão disputadas por Grêmio e Palmeiras.

Ficou definido que a primeira partida será realizada na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. Já a segunda partida ocorrerá no Allianz Parque, em São Paulo.

Em relação as datas das duas partidas finais, por enquanto estão marcadas para os dias 11/02 e 17/02. Porém, caso o Palmeiras seja campeão da Copa Libertadores, as finais da Copa do Brasil sofrerão mais uma alteração, sendo disputadas nos dias 28/02 e 07/03.

Nessa final há 12 finais e 8 títulos da competição nacional em campo, oito finais e cinco títulos do Grêmio (1989, 1994, 1997, 2001 e 2016) e quatro finais e três títulos do Palmeiras (1998, 2012 e 2015).

O Palmeiras chegou a esta final tendo passado por Bragantino, Ceará e América-MG. E o Grêmio passou por Juventude, Cuiabá e São Paulo.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte