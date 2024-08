Olimpíada CBF entra com recurso no TAS para ter Marta na semifinal da Olimpíada de Paris

Por Redação O Sul | 5 de agosto de 2024

Compartilhe esta notícia:











Camisa 10 do Brasil foi expulsa em partida contra a Espanha na fase de grupos e pegou dois jogos de suspensão Foto: Rafael Ribeiro/CBF Camisa 10 do Brasil foi expulsa em partida contra a Espanha na fase de grupos e pegou dois jogos de suspensão (Foto: Rafael Ribeiro/CBF) Foto: Rafael Ribeiro/CBF

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) protocolou nesta segunda-feira (05), junto ao Tribunal Arbitral do Esporte, um recurso contra a suspensão de Marta por duas partidas na Olimpíada de Paris 2024.

Com a expulsão da camisa 10 da Seleção Brasileira diante da Espanha, ainda na fase de grupos, a equipe de Arthur Elias perdeu a meia-atacante por dois jogos, o que deixaria Marta fora do confronto com as espanholas nesta terça-feira (06), pela semifinal olímpica.

Apesar de a Olimpíada ser organizada pelo COI (Comitê Olímpico Internacional), é a Comissão Disciplinar da Fifa que determina as punições no futebol dos Jogos Olímpicos.

“No recurso elaborado pela Diretoria Jurídica da CBF e pelo COB, foi requerida a desclassificação da conduta da atleta aplicada pela Fifa como falta grave. Caso a defesa obtenha sucesso, a jogadora poderá disputar os próximos dois jogos da Seleção Brasileira Feminina no torneio olímpico”, publicou a CBF na rede social X.

A CBF protocolou na manhã desta segunda-feira (5) perante o TAS (Tribunal Arbitral do Esporte) um recurso contra a decisão imposta pela Comissão Disciplinar da FIFA, que suspendeu a atleta Marta por duas partidas nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. No recurso elaborado pela… pic.twitter.com/TJUS5YfTz8 — CBF Futebol (@CBF_Futebol) August 5, 2024

O Brasil enfrenta a Espanha nesta terça-feira, em Marselha, às 16h (de Brasília) pela semifinal do futebol feminino na Olimpíada de Paris. A equipe brasileira busca sua primeira medalha no futebol feminino desde 2008, quando ficou com a prata nos Jogos Olímpicos de Pequim.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Olimpíada

https://www.osul.com.br/cbf-entra-com-recurso-no-tas-para-ter-marta-na-semifinal-da-olimpiada-de-paris/

CBF entra com recurso no TAS para ter Marta na semifinal da Olimpíada de Paris

2024-08-05